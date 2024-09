Diana volt tánctanára kitálalt, így szenvedett a házasságában a hercegné

Egy korábbi tánctanár, Anne Allan árulta el az egykori walesi hercegné, Diana házasságának szívszorító részleteit. A nő egy új önéletrajzi kötetben, a Dancing With Dianában számolt be arról, hogyan tanította táncolni a hercegnét, akivel először 1981-ben találkoztak, majd miként vált a bizalmasává és támaszává kilenc év alatt, amíg Diana a táncórákra járt - számolt be a Ripost.

A nő elárult egy részletet a könyvből, miszerint a hercegné egyszer a szeme láttára omlott össze és kezdett el sírni.

"Színtiszta kétségbeeséssel, zokogva a földre omlott. Fájt érte a szívem. Éreztem azt a fájdalmat és a zűrzavart, amin keresztülment. Hagytam, hogy kisírja magát" - írta könyvében, akinek Diana ezután a következőket mondta:

Fogalmam sincs, mit tegyek, Anne. Elviselhetetlen helyzetben vagyok. Hetek óta nem láttam Károlyt, és nem akar beszélni velem. Azt hittem, visszajön hozzám, és megoldjuk a dolgokat. Hogyan folytassam ezt az egészet, ha egyszerűen nem akarnak engem?

A hercegné állítólag semmiképp sem akart elválni, ugyanis mindenáron úgy érezte, össze kell tartania a családot.

Diana hercegné Fotó:Instagram/princess_diana_remember

A rossz házasság ellenére azonban Károly teljesen összetört, mikor megtudta, hogy Diana meghalt.

„Amikor először közölték vele telefonon, hogy Diana meghalt, Károly egy szemtanú szerint üvöltött, mint egy megsebzett állat” - mondta Christopher Andersen, a The Day Diana Died című könyv szerzője a Fox News Digitalnak. „Később, miután a skóciai Balmoral kastélyból Párizsba sietett, hogy visszahozza őt Angliába, Charles majdnem elájult, amikor először látta a holttestet… Egy nővér, aki a szobában állt, azt mondta nekem, hogy visszahőkölt, és úgy nézett ki, mintha egy láthatatlan erő csapott volna le rá.”

Figyelembe véve, hogy milyen vitáik, veszekedéseik voltak a házasságuk során, az emberek meglepődtek Charles reakcióján. Diana halála lesújtotta, talán olyan mértékben, ami még őt magát is meglepte. Károly összetört

- tette hozzá Andersen.

Mint ismert, a walesi hercegné, Diana 1997. augusztus 31-én halt meg, miközben paparazzók üldözték Párizsban.