Meglepő részletek derültek ki Donald Trump elnökségéről

Miután a republikánusok nyárközepi konvenciójának utolsó napján Donald Trump hivatalosan is elfogadta az elnökjelöltséget, a fősodratú amerikai, valamint világsajtó az eddig bevett gyakorlatához képest még intenzívebb kampányüzemmódba kapcsolt. Mindez nem véletlen, hiszen a békepárti Donald Trump személyét már az előválasztások kezdete előtt is különböző jogi boszorkányüldözések övezték, majd a nyár közepén hivatalossá váló elnökjelöltségét követően még magasabb fordulatszámra pörgött fel a volt elnök visszatérésével kapcsolatos, mesterségesen duzzasztott ijesztgetés.

Azonban a személyét és korábbi elnöki ciklusának eredményeit hazug módon támadó médiaüzenetek ellenére a legfrissebb közvélemény-kutatások továbbra is azt jelzik, hogy újdonsült ellenfeléhez, Kamala Harrishez képest a volt konzervatív elnök népszerűsége csupán hibahatáron belüli eltérést mutat, azaz a két elnökjelölt gyakorlatilag továbbra is fej-fej mellett áll.

Hogy mindez ilyen mértékű össztűzzel szemben miként alakulhatott így, nemcsak Donald Trump karizmájáról árulkodik, hanem a gyakorlott és tapasztalt stábjának a kampányrutinjáról is, amely 2016-ban sorsfordító győzelmet, majd négyévnyi formabontó elnöki kormányzást eredményezett. Mindezek fényében érthető, hogy Trump harmadszor is az amerikai elnöki székre pályázik. Egyre több politikai elemzés, valamint összegzés tesz kísérletet arra, hogy összefoglalja milyennek is bizonyult a volt elnök legutóbbi ciklusa, milyen sikerekkel és kihívásokkal kellett az adminisztrációjának megküzdenie, valamint egy potenciális győzelem esetén milyen újabb négy évnyi elnöklés várható.

Ám e számtalan visszaemlékezés, illetve tanulmány közepette talán egyetlen írás sem tudta oly közérthető, mégis bennfentes módon megragadni a Trump-érának nevezett ciklus feldolgozását, mint a Századvég Kiadó gondozásában magyar nyelven megjelentetett Washingtoni napló – Négy év a Fehér Házban Donald Trumppal című könyv, melyet Donald Trump tanácsadójaként és egyben vejeként ismert Jared Kushner jegyez.