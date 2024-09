Népszerű az interneten a Donald Trumpról készült zenés videoklip

John Kahn, a The Color Green nevű rockbanda énekese kiadott egy saját dalt "Fighter" (Harcos) címmel, amely Donald Trump republikánus elnökjelölt ihlette. A dalhoz elkészült videó nagy sikernek örvend, még a korábbi elnök is megosztotta a saját Truth Social és Instagram oldalán is.

Vágólapra másolva!

Donald Trump pénteken örömmel jelentett be, hogy jelenleg a róla készült Kahn-dal már az első helyen áll az iTunes slágerlistáin. Micsoda váratlan megtiszteltetés!” - írta a korábbi elnök. Kahn megköszönte a gesztust Trump elnöknek, majd megjegyezte, hogy ő az a „harcos, akire Amerikának szüksége van”. Egy pénteki interjúban közölte: fel kell ismerni, hogy ki is Trump elnök valójában, és mi ellen száll szembe, és tartozunk neki annyival, hogy továbbra is harcoljunk mellette, függetlenül attól, hogy min megyünk keresztül az életünkben”. A Breitbart közölte, hogy a „FIGHTER” jelenleg olyan népszerű előadók aktuális slágereit előzi meg, mint Lady Gaga, The Weeknd vagy éppen Billie Eilish. A dalt itt lehet meghallgatni:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!