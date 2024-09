Gázrobbanás volt egy családi házban, hárman súlyosan megsérültek

Gázrobbanás volt egy lancashire-i lakásban, melynek során három ember megsérült, egyiküket életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, jelenleg is az életéért küzd.

A mentősök szeptember 1-én délelőtt 10:30 után reagáltak a longridge-i Wheatley Drive-on történt incidensre.

A baleset idején nyolc tűzoltóautó vonult a helyszínre, ezért arra kérték az embereket, hogy kerüljék el a környéket. A közelben lakókat evakuálták"

- közölték a Lancashire Fire and Rescue oldalán.

Rachel Smith helyi riporter tanúkkal beszélgetett a helyszínen, akik elmondták, hogy

a szomszédok fülsiketítő durranást hallottak, amelybe a környék összes háza beleremegett.

A robbanás miatt a szomszédos épületek ablakai is megsérültek.

A robbanás olyan hangos volt, hogy megijedtem, hogy a saját házamban történt.”

- mondta az egyik nő.

Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, már kimentették a sérülteket a lakásból. A rendőrök vizsgálatot indítottak., hogy kiderítsék a gázrobbanás okát és körülményeit,

ahogyan azt a BBC is megírta.

A lancashire-i tűzoltó-és mentőszolgálat munkatársai elmondták, hogy drónnal vizsgálják át a helyszínt, ezért kérnek mindenkit, hogy ne használja a saját drónját a környéken, ez ugyanis megzavarhatja annak működését.

Egy hónappal ezelőtt egy orosz bevásárlóközpontban történt gázrobbanás, melynek során 14 ember sérült meg. Hatalmas gázrobbanás volt Kínában is májusban, egy ember meghalt. Tíz ember meghalt és három másik sérült meg egy gázrobbanás okozta balesetben tavaly egy ordoszi műhelyben, a Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia régióban.

Arról is írtunk, hogy több száz gyerek halt meg egy iskolai gázrobbanásban februárban Texasban.

Halálos gázrobbanás történt egy Moszkva melletti városban is szeptemberben.

Júniusban pedig egy sepsziszentgyörgyi tömbházban volt gázrobbanás, melyben egy nő súlyos, harmadfokú égéséi sérüléseket szenvedett. A tűzoltóknak 25 embert kellett kimenekíteniük az épületből.

Ugyanebben a hónapban Érden is volt gázrobbanás egy parasztház hátsó épületrészében. A romok alatt egy lakó holttestét találták. Mohácson három embert menekítettek ki, Kaposváron pedig egy ember kórházba is került ugyanezen ok miatt.