Egy eltűnt turista holttestét találták meg a Magas-Tátrában

Az eltűnt turista felesége szombat reggel jelentette az esetet a hegyimentők segélyhívó központjának. Elmondása alapján túrát terveztek szombatra, de már az előző nap dél óta nem kapott semmilyen hírt a férjéről.

A keresés teljes erőbedobással folyt, majd a Hegyi Mentőszolgálat egy felderítő repülés során fedezte fel a férfit, de akkorra már halott volt.

Augusztus 31-én egy 40 éves férfi a Poprádi-gerincen (Popradský hrebeň), egy héttel korábban egy 28 éves férfi a sas úton (Orla Perć) zuhant le és vesztette életét. Posted by Magas-Tátra.info on Sunday, September 1, 2024

A férfi holttestét átadták a rendőrségnek, boncolást végeznek majd a halál pontos okának megállapítására - számolt be róla a Paraméter.

Tragédia történt az Egyesült Államok egyik leghíresebb nemzeti parkjában, a Grand Canyont is magába foglaló Canyonlandsben is. Egy apa és egy lánya vize elfogyott a hőségben, mindkettőjüket holtan találták meg. Rajtuk kívül két héten belül két texasi túrázó halt meg a Grand Canyon Nemzeti Parkban: holtan találtak egy túrázót június közepén is, miután a Bright Angel túraösvény mentén éjszakázott.

Korábban arról is írtunk, hogy nyolcvan nap után találták meg egy eltűnt olasz turista holttestét a perui Andokban.