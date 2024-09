Káosz Horvátországban, több üdülővárost is elöntött a víz

Dubrovnik óvárosában a turisták térdig érő vízben sétálnak, a hirtelen áradat pedig üzleteket és vendéglátóhelyeket öntött el. Mato Frankovic, a város polgármestere arra kért mindenkit, ha teheti, maradjon otthon.

Ez még csak a kezdet, a meteorológiai intézet jelentése szerint 15 és 23 óra között újabb heves esőzések várhatók

- mondta, hozzátéve: a tűzoltó egységek már a terepen vannak, de próbálja meg mindenki maga is megvédeni ingatlanát.

Makarskában rövid idő alatt egy négyzetméterre 40 liter csapadék hullott le. A városi vízelvezető rendszer nem tudta elnyelni a rengeteg vizet, ezért több gépkocsi ajtónyílásig állt a vízben.

A heves esőzések fennakadásokat okoztak a forgalomban Splitben és Zadarban is, és a hőmérséklet hirtelen az átlagos 35 fokról 25 fokra csökkent. Teljes a káosz a tömegközlekedésben is. Horvátországban hétfőn kezdődött az új tanév. A kormány az óriási hőségre hivatkozva egy héttel elhalasztotta az iskolakezdést. A nyugat-balkáni ország az utóbbi hat évtized legmelegebb augusztusán van túl. Az előrejelzések szerint ősszel sem várható lehűlés, a szeptember bizonyosan melegebb lesz a szokásosnál, nemcsak a tengerparton, hanem az ország középső részén is, és várhatóan októberben és novemberben is az átlagosnál melegebb idő lesz. Ugyanakkor egyre gyakrabban kell majd viharokra és heves esőzésekre számítani.