Ezrek élete omolhatott össze az árvíz következtében Közép-Európában

Még túl friss a pusztítás ahhoz, hogy teljes egészében fel lehessen mérni, de az bizonyos, hogy a halálos áldozatok mellett óriási károkat is okozott az árvíz a környező országokban. Az már most világos, hogy a lengyel és a cseh gazdaságot és költségvetést igencsak meg fogja viselni a természeti csapás – írja a BNN Bloomberg kanadai hírportál.

Csak a csehországi Opava városában 6500 épületben tett kárt az árvíz. Sokaknak az egész életük munkája veszett oda, másoknak a vállalkozását söpörte el az áradat.

Ez volt életem legnagyobb sokkja, nem tudtam abbahagyni a sírást”

– mondta Lucie Blankova, egy bisztró tulajdonosa.

Blankova és alkalmazottai hiába helyezték 1,2 méteres magasságba az összes fontos berendezést, az ár 1,4 méteren tetőzött.

A város egyik orvosa szerint a mostani árhullám még a tragikus emlékű 1997-esnél is magasabb volt 20 centiméterrel.

Az árvíz következtében az országban ezrek maradtak áram nélkül, több vasútvonalat és utat, köztük egy autópályát is le kellett zárni. Néhány híd olyan súlyosan megsérült, hogy a javításukra nincs lehetőség, le kell bontani őket.

A kárt mintegy 40 milliárd koronára becsülik, ami az ország GDP-jének fél százaléka.

Lengyelországban a Wroclawtól 90 kilométerre délre fekvő Stronie Slaskie kisvárosban mintegy 1 milliárd zlotyra teszik az áradás okozta károkat.

Szlovákiában a főváros, Pozsony egyik kerületét teljesen elvágta a külvilágtól a rekordmagasságban tetőző Duna, mintegy száz embert kellett evakuálni otthonaikból – számolt be róla a Deutsche Welle német televízió. Sokkal rosszabbul járt azonban az ország nyugati részén található, Csehországgal határos Zahorie régió, ahol a Morva folyó több települést is elöntött.

Az első becslések szerint az árvíz miatt szükségessé vált javítások legalább 20 millió euróba kerülnek majd, de egyelőre nem áll rendelkezésre részletes kárjelentés az összes érintett településről – mondta Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes.

Ausztriában Alsó-Ausztria tartományt katasztrófa sújtotta területté kellett nyilvánítani, miután a védművek nem bírták a terhelést, és több települést is elárasztott a víz. Matthias Stadler, St Pölten polgármestere elmondta, hogy egyes településeket kétszer is elöntött a víz – először a folyó, majd pedig a talajvíz. Johanna Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria kormányzója szerint az elpusztult területek újjáépítése „nem napokat, heteket vagy hónapokat, hanem éveket” vesz igénybe – írja a The Guardian brit napilap.