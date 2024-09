Fegyveresek rabolták ki a híres színésznőt, nyaralás közben

Épp egy családi kiruccanáson voltak Marbellai nyaralójukban két lányukkal , Ella-val (9 éves), Miával (5 éves), valamint párjának Dan Osborne-nak fiával, Teddyvel (8 éves), amikor a félelmetes eset történt. A fegyveresek nagyjából 20 000 font (kb. 7,8 millió forint) értékű vagyonnal távoztak, amik között volt pénz, márkás ruha, és elektromos cikk is. Jacqueline azt mondta, hogy az éjszaka közepén arra riadt fel, hogy hogy valami leesett a ház padlójára. Azt mondta, ezt követően várt egy kicsit majd felkelt, kiment ahol szemtől szembe találkozott egy támadóval, aki ezt követően elmenekült. A nő úgy véli, az mentette meg az életüket, hogy a hangokat hallva nem ment ki azonnal, a felvételek alapján ugyanis az egyiküknél fegyver volt - számolt be a Mirror.

Jacqueline azt mondta a The Sunnak :

Őszintén hiszek az őrangyalokban. Valami visszatartott attól, hogy azonnal kimenjek. Ha megtettem volna, elállhattam volna az útját. Ott lett volna körülöttem, le kellett volna löknie a lépcsőn, vagy fegyvert kellett volna fognia rám. Láttuk a biztonsági felvételeket, a férfinál fegyver volt.

A The Only Way Is Essex egykori sztárjának, Dan Osbornenak az eljegyzési gyűrűjét is ellopták. A legszívszorítóbb dolog azonban a pénz volt, amelyet lányuknak, Miának adtak, miután a kislánynak kiesett a foga.

Felháborít, hogy mit vettek el a gyerekektől – Mia kis pénztárcáját

– mondta Jacqueline.

A betörés előtti kora esti eseményekre reflektálva elmondta, hogy „ furcsa érzései voltak”, és elárulta, hogy azt kérték, hogy had aludjanak a földszinten – amibe a 33 éves Dan majdnem beleegyezett, de végül meggondolta magát.

„Hagytuk, hogy a gyerekek sokáig fent maradjanak, hogy vacsora után még filmet nézzenek. Megkérdezték, alhatnak-e a földszinti szobában. Szerencsére Dan meggondolta magát, és azt mondta, hogy mindenki az emeleten fog aludni. Dan ugyanis nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy egyedül hagyják őket lent. "Hála Istennek, hogy ez megtörtént” – mondta a The Sunnak.