Nem tudják elítélni a férfit, aki brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg két kollégáját

Ezután a nő a gyerek holttestét az autója csomagtartójába rejtette, majd elment otthonról. A nő két napon keresztül a kocsija csomagtartójában a kisfiú holttestvérével közlekedett Nyíregyházánt. Még a rokonaihoz is elment, de ott sem árulta el senkinek a történteket.

Végül tavaly április 15-én szombat hajnalban egy autó állt meg a nyíregyházi rendőrkapitányság előtt, majd egy férfi azzal ment be a rendőrségre, hogy egy halott kisfiú van a csomagtartójában.

Először nem lehetett tudni, hogy mi okozta a gyerek halálát, akit magzatpózban, ökölbe szorított kézzel találtak meg. A kisfiú nagymamája szerint, Sanyikát a nevelőszülei gyilkolták meg, akik minden áron el akarták kerülni, hogy a gyerek találkozzon az édesanyjával.

Utoljára pénteken, amikor az édesanya hívta őket, azt mondták neki, hogy nem tud beszélni a gyerekkel, mert kórházban van. Ekkor azonban a kisfiú már halott lehetett.

A nagymama pedig elmondta, hogy nem érti miért nem hívtak mentőt a fuldokló kisfiúhoz, majd hozzátette, hogy a gyerek öt hónapos korától egyedül evett, így nem tudja elképzelni, hogy magától fulladt meg.

A fiú nevelőanyja a tragédia után öngyilkos akart lenni. A nő állítólag a saját apját is felkereste, hogy elbúcsúzzon, ezt támasztja alá az is, hogy állítólag egy búcsúlevelet is találtak az autójában. Végül szombat hajnalban talált rá a férje és az apósa egy erdőben. Ezután mentek el a férjével közösen a rendőrkapitányságra, ahol a férfi azzal ment be a rendőrségre, hogy egy holttest van a csomagtartóban.

Ezután a nevelőanyát elmeorvosi szakértő vizsgálta meg, továbbá a rendőrség több tanút meghallgatott az ügyben.

Az ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésével és halált okozó segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. Amennyiben a nő beismeri tettét, akkor 1 év 10 hónap felfüggesztett börtönre ítélik.