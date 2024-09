Meggyilkoltak egy japán kisfiút Kínában

Egy tízéves kisfiút iskolába menet támadott meg egy 44 éves férfi a dél-kínai Sencsen városban szerda reggel. A fiú a sencseni japán iskola diákja volt. A támadót a helyszínen őrizetbe vették a kínai hatóságok közlése szerint.

Rendkívül komolynak tekintjük az esetet

- jelentette ki Kamikava Jóko japán külügyminiszter. Hozzátette: Tokió azt kérte Kínától, hogy adjon részletes felvilágosítást az incidens körülményeiről, illetve hogy hozzanak szigorú biztonsági intézkedéseket.

A támadás napján, szerdán volt az évfordulója annak az 1931-es mandzsúriai szabotázsakciónak, amely háborút robbantott ki Kína és Japán között.

Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nem ez volt az első eset, hogy japán oktatási intézmény közelében történt támadás Kínában. Júniusban egy férfi a kelet-kínai Szucsouban egy japán iskola által használt buszt támadott meg. Abban az incidensben egy kínai állampolgár halt meg, aki testével védelmezett egy japán nőt és a gyerekét a támadótól.

Tavaly májusban is történt egy hasonló eset, akkor a japán rendőrség közölte, hogy egy iskolás fiút mellkason szúrtak Tokió belvárosának egyik lakónegyedében. A gyanúsított kezén és ruháján vér volt, amikor letartóztatták.

Nem rég arról számoltunk be, hogy késsel támadt egy 12 éves fiú a Lisszabonhoz közeli Azambuja egyik iskolájában a diáktársaira. A 12 éves fiú hat társát késelte meg. Az áldozatok 11 és 14 év közötti gyerekek. Az egyik fiút súlyos mellkasi sérülésekkel szállították kórházba, öt lány pedig könnyebb sérüléseket szerzett a karján.

Az utóbbi időszakban több támadás is történt az itthoni iskolákban is. Volt olyan diák, aki brutálisan megkéselte az osztálytársát, és olyan is, aki azt tervezte, hogy mindenkit meg fog gyilkolni. Az Origo összegyűjtötte az utóbbi idők eseteit, dr Makai Gábor klinikai szakpszichológus pedig elmondta, hogy vajon mi az oka az egyre növekvő iskolai bántalmazásoknak, és hogy miképp előzhetjük meg ezeket. Cikkünk itt olvasható.