Robbanás Moszkvában: kivégezték az orosz maffiózót, aki több száz embert öletett meg

Szergej Timofejev 1955. július 18-án született a Novgorod régió Klin nevű falujában. Ebben a faluban nőt fel is ide is járt iskolába. Miután elvégezte a nyolc osztályt, főiskolára ment, majd traktorvezetői engedélyt is kapott.

1974-ben Timofejevet besorozták a szovjet hadseregbe. A férfi állítólag egy különleges egységben szolgált, amelynek a feladata Kreml, a Lenin-mauzóleum és az Ismeretlen Katona sírjának őrzése volt. Azonban ez a hír úgy tűnik, egy legenda.

Miután leszerelt, Moszkvába költözött, és traktorosként helyezkedett el a Glavsztrojnál. A munkája miatt pedig kapott egy szobát a Sipilovszkaja utcában az egyik hostelben.

Fotó: Lenta.hu

Miközben az olimpia építkezésein dolgozott, beleértve az olimpiai falu építését, Timofejev esténként sportolni járt. Karatéval és testépítéssel kezdett foglalkozni. A férfi hamar kivívta még a nála jóval idősebbek tiszteletét is, így 22 éves korában a legtöbben Ivanovicsnak nevezték (az apai nevén szólítani valakit a tisztelet jele, főleg az idősebbeket vagy a feletteseiket nevezik ezen a módon az oroszok). Ivanovics gyorsan szerzet jó kapcsotokat, mivel több munkást és mérnököt mentorált a sportokban.

1978-ban Timofejev feleségül vett egy fiatal nőt. Házasságukból két gyerekük született. A család egy szolgálati lakásban élt a Sipilovszkaja utcában. A pár 13 évig élt együtt, majd végül elváltak egymástól.

Ivanovicstól Szilveszterig

Timofejev továbbra is traktorosként dolgozott a Glavsztroj gépesítési osztályán. Az 1980-as olimpia után pedig a sport lett Timofejev fő bevételi forrása. A sportoktatói pozíciónak köszönhetően Timofejevnek sikerült bebiztosítania pozícióját a fővárosban.

1982-ben szerelőként kezdett dolgozni a Sipilovszkaja utca egyik iskolájában. A hely később az orehovszki banditák sportbázisa lett, és a későbbiekben egyszer szerepelt bűnügyi jelentésekben, bűncselekmények helyszíneként.

Ebben az iskolában fejlesztette a férfi a karatetudását. Emiatt akkoriban kapta a legendás Szilveszter becenevét is. Ugyanis abban az időben jelent meg a híres „Rambo” film is, amelyben Sylvester Stallone volt a főszereplő. Emiatt Timofejev úgy döntött, hogy Szilveszter nevet használja az új becenevének, mivel az Ivanovics becenév öregítette.