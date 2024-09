Óriási lehetőséget bukott el Joe Biden alelnöke, Kamala Harris

Amennyiben a demokraták korábbi elnökjelöltjének, Joe Bidennek a tragikomédiába forduló június végi vitateljesítményéből indulunk ki, túlzás nélkül kijelenthető, hogy az amerikai baloldal újdonsült jelöltjének, Kamala Harrisnek első ránézésre nem tűnt túlságosan nagy kihívásnak a Donald Trump republikánus elnökjelölttel szemben megrendezett kedd esti vitán való helytállás. E vélekedést erősítették azok a demokrata folyosói pletykák is, miszerint

a színrelépése óta formális keretek közt csupán egyetlen egyszer elnökjelölti interjút adó Harris a maga kockázatkerülő stílusával megfelelően fogja tudni ellenpontozni vitapartnerét, a karizmájáról és tüzes stílusáról ismert Trumpot.

Csakhogy az eseményt megelőző várakozásokkal szemben, a Philadelphiában megrendezett vitán a baloldal elnökjelöltje ahelyett, hogy az amerikai választások kimenetelét rendre eldöntő, s igen széles, úgynevezett bizonytalan választói szegmenst megszólítva a saját ajánlatairól, s egyben potenciális elnöklésének perspektívájáról beszélt volna, inkább más stratégiát választott. Nevezetesen azt, hogy

a megszólalási idejét javarészt arra fordította, hogy szinte csak és kizárólag Donald Trump karakterét és a több mint három és fél éve lezárult elnökségét próbálta besározni,

számtalan unásig elismételt baloldali vagdalkozással megfűszerezve.

Annak érdekében, hogy megérthessük, a novemberi elnökválasztások kimenetelének szempontjából e Harris által erőltetett kommunikációs vonal valójában mekkora kockázatot is rejt magában, elsősorban a legfrissebb számadatokra érdemes támaszkodnunk.

Emlékezetes, a vitát megelőző napokban tette közzé a The New York Times és a Siena College (NYT/SC) azt a közös közvélemény-kutatását, amely a nyár végi felmérések között elsőként jelezte annak a tendenciának az eljövetelét, amelyre számos kommentátor, valamint politikai elemző is felhívta a figyelmet Kamala Harris színrelépését követően. E szerint, az újdonság erejéből táplálkozó kampányok természetéből kiindulva,

a demokraták új elnökjelöltjének népszerűségi felfutása („honeymoon phase”) valahol a nyári-őszi átmenet környékén fulladhat ki.

S bár e jóslatot valóban tükrözte ez az ominózus felmérés – melynek részletei szerint Trump nemcsak ledolgozta a nyár végi hátrányát, hanem át is vette a vezetést, még ha csak egy százalékponttal is (48-47 százalék), kevés szó esett a kutatás egyéb kérdésdimenzióiról, amelyek különösen a kedd esti elnökjelölti vita dinamikájának alakulása kapcsán kiemelt figyelmet érdemelnek.