Hátborzongató felvételek: Közép-Európában kritikus az árvízhelyzet

Nem csitul az árvízhelyzet Közép Európában, a környező országokból sorra érkeznek a megdöbbentő hírek, a védekezés ellenére tragikus események történnek. A Magyar Nemzet mai írásában arról ad tájékoztatást, hogy egyre nagyobb a katasztrófa a szomszédos térségekben.

Kordian Kolbiarz, a lengyelországi Nysa polgármestere arra kérte az embereket, hogy hagyják el otthonaikat és menjenek magasabban lévő helyekre. Az intézkedés 44 ezer embert érinthet. A település vezetője szerint fennáll a veszélye annak, hogy átszakad egy gát, és a közeli tóból hatalmas mennyiségű víz zúdul a városra. Erről ír a BBC brit hírügynökség és a Reuters is.

Az elmúlt napok pusztító áradásai több emberéletet is követeltek. Az áldozatok száma hétfőn legalább 17-re emelkedett, hét halálos áldozatot Romániában erősítettek meg. Ausztriában, a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban is halálos áldozatokról számoltak be.

Kolejne piękne obrazki z mobilizacji ludzi w Nysie pic.twitter.com/kZqyUEZfOA — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 16, 2024

Kérjük, vigyék a holmijukat, önmagukat, szeretteiteket. Érdemes azonnal felmenni az épület legfelső emeletére, mert akár több méter magas is lehet az árhullám. Ez azt jelenti, hogy az egész várost elönti a víz

– közölte Nysa polgármestere.