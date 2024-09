A holland általános iskolákból is kitiltják a mobiltelefonokat

A gimnáziumokban ez a tilalom már január elseje óta hatályban van. A szabály alól kivételt képeznek azok a tanulók, akiknek egészségi okokból van szükségük ezekre az eszközökre, továbbá, ha a tananyag elsajátítása szükségessé teszi használatukat. A szakközép és szakmunkásképző iskolákban továbbra is engedélyezett az elektronikus eszközök alkalmazása.

A holland oktatási minisztérium közleménye szerint a tilalomra azért van szükség, mert a mobiltelefonok elvonják a diákok figyelmét, csökkentve a koncentrációs képességüket, ez pedig károsan hat a tanulási teljesítményre.

Az iskoláknak saját megállapodásokat kell kötniük a tanerővel, a diákokkal és szüleikkel arról, hogy a tilalom pontosan milyen formában lépjen életbe az egyes oktatási intézményekben.

Képünk illusztráció!

Fotó: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

Óriási a támogatottsága az iskolai mobilhasználat szabályozásának itthon is. A magyarok a kormány számos közoktatási intézkedésével egyetértenek. Legalábbis ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből.

A kutatás szerint az iskolai mobiltelefon-korlátozással 84 százalékuk egyetért.

Pár napja arról is írtunk, hogy betiltják a mobilokat a görög iskolákban is. Aki nem tartja be a szabályt, egy napra kitiltják az iskolából, többszöri kihágás esetén pedig több napra is kizárhatják az érintett gyereket az oktatásból.

Korábban is beszámoltunk már arról, hogy szeptembertől nálunk is tiltják az iskolákban az okoseszközök használatát. Egy évek óta fennálló, súlyos problémára adhat megoldást a pedagógusoknak, a szülőknek, de leginkább a diákoknak az okoseszközök kitiltásáról szóló magyar rendelet.

