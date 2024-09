Újabb halálos áldozatot követelt az illegális aranybányászat Peruban

Egy másik személy mérgező gázok belélegzése miatt megsérült az Amazonas menti Pataz tartományban történt támadásban - közölte a Poderosa egy közleményben.

Fegyveres bűnözők robbanóanyaggal támadták meg a létesítményt, az incidens kedden 17 óra előtt kezdődött és jóval éjfél után is tartott - írja a Reuters.

A vállalat szerint az elmúlt két évben országszerte legalább 30 ember halt meg aranybányák elleni fegyveres támadásokban.

A jelentős rendőri jelenlét ellenére Patazban nem szűntek meg ezek a tevékenységek

- állította a vállalat.

“Invocamos al #Congreso a no extender el #REINFO, próximo a vencer, por el riesgo de seguir promoviendo estas actividades ilegales, con las nefastas consecuencias que ya todos conocemos”, subrayaron.https://t.co/sYp9cubw5Z — Energiminas (@energiminas1) September 25, 2024

A Poderosa kérte a kongresszust, hogy ne hosszabbítsa meg a REINFO néven ismert, a kisbányászok formalizálására irányuló program mandátumát, amely az év végén jár le, mivel az lehetővé teszi az illegális bányászatot - írja az Aol.

Arra is felszólították az államot, hogy fokozza az illegális bányászat elleni erőfeszítéseit, és fokozza az illegális bányák termékeit átvevő feldolgozóüzemek ellenőrzését - számolt be az U.S. News.