Menekül Irán vezetője, óriási a baj

Szeptember 27-én, pénteken este - miután Izrael csapást mért a Hezbollah bejrúti főhadiszállására - Ali Hámenei, amint azt a The New York Times két iráni tisztviselőre hivatkozva írta, rendkívüli ülést hívott össze a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsban. Az IDF sajtószolgálata szeptember 28-án reggel jelentette be, hogy a Hezbollahot több mint 30 évig vezető Haszan Naszrallah sejk meghalt a mozgalom bejrúti központja ellen mért izraeli csapásban. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a halálhírt.

Július 31-én éjjel Teheránban végeztek a Hamász Politikai Hivatal vezetőjével, Iszmail Haniyeh-vel,

aki Masoud Pezeshkian új elnök beiktatására érkezett Iránba. Bomba robbant abban a házban, ahol éppen tartózkodott. Izrael hivatalosan nem vállalta a felelősséget a Hamász Politikai Hivatal vezetőjének meggyilkolásáért, de médiaforrások szerint izraeli tisztviselők előre értesítették az amerikai hatóságokat, hogy ők is részt vesznek a likvidálásában.