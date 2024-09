Machetével fenyegetőzött egy iszlám szélsőséges Németországban, rendőrt akart ölni

A Linzben élő férfi pénteken 2:40-kor hatolt be rá az „Am Konvikt” rendőrőrsre. A jelentések szerint többször azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar”, majd egy machetével hadonászva feltépte a rendőrőrs ajtaját és behatolt, azzal azonban nem számolt, hogy két ajtón áthaladva juthat csak be a rendőrökhöz, és ezt a kaput csak az ügyeletes őr nyithatja ki. A rendőr egy gombnyomással a külső ajtót is bezárta, így az albán ezután a két ajtó között rekedt.

Jürgen Fachinger rendőrségi szóvivője szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy „megöli a rendőröket”.

A rendőrök ezután a kaputelefonon keresztül próbálták elmagyarázni a férfinak, hogy csapdába esett. Az albán elkövető nem nyugodott bele a helyzetébe, ezért randalírozni kezdett. Végül a különleges egység lőtte le sokkolóval.

Miután a zsilipben sokkolót használtak, a személyt a különleges erők lefogták és letartóztatták. Eközben könnyebben megsérült”

– idézte Fachinger rendőrségi szóvivőt a BILD.

Az első vizsgálatok radikális iszlamista motivációra utaló jeleket tártak fel a vádlott részéről”

– közölte a főügyész, majd így folytatta: „

A lakásban végzett házkutatás során az »Iszlám Állam« nevű terrorszervezet falra rajzolt zászlaját találták meg”.

Az albán férfi jelenleg rendőrségi őrizetben van.