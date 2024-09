Titokban tárgyalnak a britek és az amerikaiak a világháború kirobbantásáról

Az LBC-hez diplomata források által eljuttatott információk szerint Amerika és Nagy-Britannia a következő hetekben zárt ajtók mögött engedélyezni fogja Ukrajna számára az általuk küldött fegyverek bevetését mélyen fekvő orosz területek ellen. Az ezzel kapcsolatos bilaterális tárgyalások már zajlanak, egyelőre viszont az országok arra várnak, hogy Volodimir Zelenszkij kész tervet mutasson be, amellyel Ukrajna hadserege képes lesz átvészelni a téli hónapokat. A végső döntés akár már jövő heti ENSZ Közgyűlése alatt megszülethet.

A demokraták viszont amiatt aggódnak, hogy egy ilyen lépés veszélybe sodorhatja jelöltjük, Kamala Harris kampányát. Állítólag azonban a bejelentésről készült vázlat már Antony Blinken amerikai külügyminiszter és brit kollégája, David Lammy előtt volt a múlt heti közös sajtótájékoztatón, majd sokan arra számítottak, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök és Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke Washingtonban jelentik be a döntést, de ez sem történt meg.

Súlyos következményei lehetnek, ha Moszkvát nyugati fegyverekkel támadják meg az ukránok. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)

A britek és a franciák már küldtek Storm Shadow rakétákat Kijevnek, ezeket viszont egyelőre csak az ukrán határon belül vethetik be. Zelenszkij már hónapok óta követeli hogy engedjék meg ezen fegyverek bevetését Oroszországban található fegyvergyárak és más katonai létesítmények ellen és ha a mostani hírek igazak, akkor ez hamar be is következhet. Az ukrán elnök annyira magabiztos, hogy nemrég arról beszélt, hogy "teljesen készen van" az Oroszország elleni győzelmi terve. Emellett ismét megerősítette, hogy semmilyen béketervet nem akar elfogadni, folytatni akarja a háborút.

A békének nincs és nem is lehet más megoldása, a háború bármilyen módon történő befagyasztása vagy egyéb manipuláció csak későbbre halasztja az orosz agressziót"

- mondta Zelenszkij. A tervvel kapcsolatos magabiztosság meglepő annak ismeretében, hogy Szerhij Rahmanin, az ukrán biztonsági tanács tagja szerint az ukrán parlament felsőháza gyakorlatilag az elnöki hivatal részévé vált, elvesztette minden funkcióját és már csak „dobként” működik, ami teljesíti Zelenszkij utasításait. Kiemelte, hogy az országban zajló háború meggyengítette az elnök pártját is, sokan elmenekültek az országból, mások visszaadták a mandátumokat, tehát egységről nem lehet beszélni.