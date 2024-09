Hatalmas a káosz az olasz börtönökben, egy rab felgyújtotta magát

Ahogy az Origo is beszámolt róla, rendszeressé váltak a lázadások az olasz börtönökben, év eleje óta negyven börtönfelkelés volt, rengeteg rendőr is megsérült. Az olasz sajtó újabb tragédiáról számol be, egy 18 éves egyiptomi származású rab felgyújtotta magát a milánói San Vittore börtönben.

Az őrök nem tudták megmenteni és meghalt a tűzben, majdnem a cellatársa is.

A San Vittore börtön. Fotó: NurPhoto via AFP / Mairo Cinquetti

Valószínű, hogy egy felkelést akart elindítani, amely végül tragédiával végződött. Az eset az olasz börtönök zsúfoltságának problémájára irányítja a figyelmet, hiszen idén már a 70. öngyilkosság történt. A San Vittore börtön az egyik legtelítettebb Olaszországban, 1100 rab él ott, noha csak 445 férőhely van. 580 őr felügyeli őket, de legalább 700 főre lenne szükség. A múlt héten Impedriában egy másik rab öngyilkosságot követett el a cellájában, miután megvárta, hogy cellatársai edzeni menjenek. Az esetek ismét rámutatnak a börtönökben uralkodó állapotokra és a pszichiátriai ellátás hiányosságaira.

A Poggioreale börtön Nápolyban. Fotó: NurPhoto via AFP/Paolo Manzo

A római Casal del Marmo fiatalkorúak börtönében a hétvégén zavargások törtek ki, amelyek során egy őrt súlyosan megsebesítettek, és két cellában tüzet is gyújtottak.

A rend helyreállításához több tűzoltó és mentőegység beavatkozására volt szükség. A túlzsúfoltság itt is gondot okoz: a börtönben hetven fiatalkorú rab van, ami húsz fővel haladja meg a befogadóképességet. A milánói Beccaria börtönből három egyiptomi származású fiatal szökött meg a múlt héten, miután lázadást szítottak és tüzet gyújtottak. A dél-olaszországi Avellinóban szintén megszökött egy rab. A szakszervezetek azonnali kormányzati beavatkozást követelnek, mivel

Olaszország börtöneiben jelenleg 15 ezerrel több rabot tartanak fogva, mint amennyi férőhely rendelkezésre áll.

Kiemelték, hogy javítani kell a börtönök egészségügyi és pszichiátriai ellátását, valamint a biztonsági intézkedéseket is meg kell erősíteni - írja a Magyar Nemzet.

