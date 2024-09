Íme a kecske, amelyet Afrikában kötelező volt megenni

Már a kocsiban ülünk, Kigali száz dombjának egyikről gurulunk lefelé az estében, amikor megszólal útitársam, egyben ruandai kísérőm telefonja. A vonal végén Mr. Kennedy, aki csak aziránt érdeklődött, hogy ugye megyünk, mert tartja számunkra az asztalt. Lehet, hogy lelkiismeret-furdalása volt, mert pénteken este nem tudtunk bejutni a ruandai szemmel nézve is kultikus helyre. Ahol a kecske grillezve az asztalra kerül. Mindez egy kicsit rajta is múlt. Á, spongyát a nem létező sérelmekre, most nem péntek van, hanem hétfő, ami még ezen a szent helyen is csendesebb nap.

Ruandában a kecske az egyik legfontosabb háziállat, grillezve pedig a legnagyobb csemege

Fotó: AFP

Mindenesetre Kennedy úr rendes volt, hogy telefonált. Izgatott vagyok, mert kecskevacsorára megyek, életemben először. A kecskével odahaza vagy sajt vagy tej formájában találkoztam csak, de az soha nem jutott az eszembe, hogy sült húsként tekintsek erre az állatra. Ruandában és Kelet-Afrikában azonban másképpen mennek a dolgok.

Ütött-kopott macskaköves utcán megyünk felfelé. A gyér közvilágítás éppen csak arra jó, hogy az ember ne essen orra, miközben a Sundowner étterem felé sétál. Már a bejáratnál kisebb sor alakul ki, de ennek oka a biztonsági őrök munkája. Itt is, mint minden más ruandai helyen, ahol több ember gyűlik össze egyszerre, megnézik a táskát, átvilágítják a testet. Nincsen ezzel semmi baj, nekik is, nekünk is fő a biztonság. Magáról az étteremről a kinézete alapján meg nem mondanám, hogy ez Kigali egyik leginkább látogatott és felkapott helye, de sokadszor bizonyította már be az élet, hogy nem a külső alapján kell ítélni.

Jöhet a kecske, íme a menü!

Kennedy úr már jön is elénk, mutatja az asztalt, ahová leülhetünk. A menüt is tudom már, megkaptam előre. Íme:

kecskeláb sütve

kecskesaslik

kacumbari (Kelet-Afrikai csípős paradicsomsaláta lila hagymával)

ugali (fehér kukorica kása)

sukuma wiki (kel saláta)

Mielőtt azonban bármi történne, egy ruandai asszony bukkan elő a semmiből. Egyik kezében műanyag vödröt tart, a másikban kézmosót. A hordozható kézmosoda és a kéz fertőtlenítése ott zajlik az asztalnál. Rendesen kell ám csinálni, mert ha nem, komoly figyelmeztetésben van részünk egy csúnya nézés kíséretében.