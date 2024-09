Készenlétben az izraeli hadsereg: bármelyik pillanatban lerohanhatják Libanont

Bármelyik pillanatban megindulhat Izrael inváziója Libanon ellen, legalábbis minden jel erre utal. A helyzet rendkívül feszült, ráadásul most egy dróncsapásban meghalt a libanoni hadsereg egyik katonája, aki minden bizonnyal a támadás célpontja volt. Joáv Galant, Izrael védelmi minisztere nemrég az Észak-Izraelben állomásozó katonákhoz intézett beszédet, amelyben kifejtette, hogy Hasszán Naszrallah, a Hezbollah vezetőjének likvidálása fontos lépés volt, de ezzel még nem fejezték be.

"A számunkra rendelkezésre álló összes eszközt be fogjuk vetni. Amennyiben valaki a túloldalon még nem értette meg, hogy mik ezek az eszközök, akkor most hangsúlyoznám, hogy az összes eszközt, és ennek ti is (szárazföldi haderő) a részei vagytok" - jelentette ki, utalva arra, hogy hamarosan Izrael szárazföldi haderejét is bevehetik Libanonban.

Korábban megírtuk, hogy az izraeli hadsereg hétfőn légicsapást mért a libanoni főváros, Bejrút központjára. Ennek következtében meghalt a Hamász libanoni részlegének vezetője, Fatah Saríf Abu al-Amin.

A mostani izraeli támadásokban a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 105 ember halt meg.