Kétszáz éves palackba zárt üzenetet találtak a régészek Franciaországban

Az üzenetet P. J. Féret régész írta, aki 1825 januárjában végzett ásatást a Cité de Limes lelőhelyen. Féret azt írta a majdnem két évszázaddal később a nyomdokaiba lépő régészek számára -, hogy több tudományos társaságnak is tagja volt, és folytatja kutatásait ezen a hatalmas területen.

Egyszerűen varázslatos pillanat volt. Tudtuk, hogy a múltban voltak itt ásatások, de hogy ezt a 200 évvel ezelőtti üzenetet találtuk... teljes meglepetés volt. Néha látni hasonló időkapszulákat, amelyeket például az ácsok hagynak hátra, amikor házakat építenek. De a régészetben ez nagyon ritka

- mondta Guillaume Blondel, aki Eu város régészeti szolgálatát vezeti.

Le service archéologique de la ville d Eu mène actuellement une opération de fouille sur le lieu dit du Camp de César à... Posted by Eu on Wednesday, September 18, 2024

Az önkormányzati feljegyzések megerősítették, hogy Féret 200 évvel ezelőtt végezte az első ásatást a helyszínen.

A valaha talált legrégebbi palackba zárt üzenet 131 éves és 223 napos volt, amikor felfedezték. Tonya és Kym Illman ausztrálok 2018. január 21-én találták meg az üzenetet az ausztráliai Wedge-szigetnél. A Guinness World Records szerint egy német hajóskapitány 1886. június 12-én dobott a fedélzetre egy gines üveget, amelyben tintával írt üzenet volt, amely tartalmazta a hajó koordinátáit és adatait, köztük az indulási és érkezési időt - számolt be róla a CBS.

Ha hitelesítik, Féret 200 éves palackba zárt üzenete lesz a valaha talált legrégebbi.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy idén július harmadikán egy sétáló világrekorder leletre bukkant New Jersey homokos partján. Amy Smyth Murphy, miközben a fövenyen sétált, a homokból kikandikáló üveg nyakára figyelt fel, amelyről kiderült, hogy egy nem is akármilyen palackposta-üzenet.

Arról is írtunk, hogy ötven éve íródott palackposta feladóját keresi egy ausztrál halász, aki Ausztrália déli partjainál talált egy üvegbe zárt üzenetet.

Beszámoltunk arról is, hogy egy 37 éve sodródó japán üzenetet talált meg egy kislány Hawaiin: az üzenetet egyike volt annak a 750 palacknak, amit 1984-85-ben tették vízbe iskolások Japánban, egy kísérlet részeként.