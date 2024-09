Kínában is megkóstolták a magyar tejmentes „túrót”!

Sanghajban indult az ősz

A 2024. szeptember 7-10. között Sanghajban került megrendezésre Pujiang Innovation Forum (PIF), amely rendezvényen Magyarország díszvendégként vett részt a Nemzeti Innovácós Ögynökség, azaz a NÜI vezetésével. Hazánk többek között tudományos, üzleti és kormányzati delegációt küldött a rendezvényre, mely szereplők lehetőséget kaptak egy kiemelt helyen található pavilonban való kiállításra. Ez az esemény Kína egyik legfontosabb innovációs fóruma, ahol a helyi gazdasági, tudományos és kulturális élet szinte minden jelentős szereplője megjelent. A rendezvény alatt kiállítások, konferenciák és szemináriumok zajlottak

„Kína egy hatalmas piac, így az, hogy Magyarország díszvendégként jelenhetett meg, hatalmas lehetőség volt minden hazai vállalatnak. Kínában a laktózérzékenyek aránya jóval magasabb, mint Európában, ráadásul egyre nagyobb igény van az értékes állati fehérje-forrásokra és a gasztronómiai újdonságokra is, így a tojásfehérje-alapú tejtermék-alternatíva innovációinka is nyitottságot találtunk.” – mondta el Dr. Németh Csaba élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár, a ToTu fejlesztési igazgatója.

A magyar pavilon kiemelt helyet kapott

Nem csak gazdasági, kulturális rendezvény is volt a fórum

A rendezvényen egyéként nem csak az innovációk, és az azokból adódó kölcsönös üzleti lehetőségek voltak a terítéken, hanem kulturális események is megtalálhatóak voltak a programok között. Ilyen volt a Kínai-Magyar Est, ami egy zenei és színpadi programokkal tarkított vacsora volt, ahol a kínai szakácsok a hagyományos magyar ételeket is újra gondolták, teljesen meglepve mind az európai, mind a keleti ízlelőket.

„A több napos fórum egyik legkönnyedebb és legemlékezetesebb programja volt ez az este, ahol Magyarországot Miklósa Erika képviselte gyönyörű hangjával és színpadi jelenlétével. A magyar szemnek igazi csemege volt a kínai népzene cinballonos előadásmódja is. Igen, csemege a fülnek, ahogy volt ott csemege a szájnak is, mint a kagylós lecsó, vagy a paprikás polippörkölt. Igazi gasztro-újragondolások voltak ezek, amiknek talán nincs is állandó helye az asztalokon, de a két nép közelebb kerülésében egy jóízű beszélgetés kísérőjeként fontos szerepül lehet máskor is.” – folytatta Dr. Németh Csaba.