Az ukrán parlament szeptember 4-i ülésén úgy döntött, hogy nem foglalkozik Dmitrij Kuleba lemondásával a külügyminisztérium éléről. Az RBC-Ukrajinának a Nép Szolgája parlamenti frakcióban dolgozó forrása elmondta, hogy azért döntöttek úgy, hogy a Kulebáról szóló szavazást a következő ülésre halasztják, mert nyilvánvalóvá vált, hogy „nincs rá lehetőség”, és nem volt elég képviselő jelen a teremben - írta a meduza.io.

Kuleba egyelőre külügyminiszter marad

Fotó: Anadolu via AFP

Emellett a képviselők nem tudtak megegyezni az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelős miniszter, Iryna Verescsuk felmentéséről sem.

Verescsuk elbocsátását 214 népképviselő támogatta, miközben 226 voksra lett volna szükség. Ugyanezen okból a parlament nem értett egyet Vitalij Koval lemondásával az Ukrán Állami Vagyonalap vezetői posztjáról. A képviselők ugyanakkor jóváhagyták Olekszandr Kamisin stratégiai iparágakért felelős miniszter lemondását.

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán kabinet jelentős változásokon megy keresztül: négy minisztert már elbocsátottak, Dmitrij Kuleba külügyminiszter pedig benyújtotta lemondását. Ezek a váltások akkor történnek, amikor Zelenszkij ukrán elnök mandátuma hivatalosan már lejárt, bár ő a hadiállapotra hivatkozva elhalasztja a választásokat. Kuleba aktívan nyomást gyakorolt a nyugati szövetségesekre, hogy nagyobb támogatást kérjen Ukrajna és Oroszország konfliktusában. Eközben pletykák keringenek arról, hogy valójában már nem is Zelenszkij irányítja az országot. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a már régóta köztudott ukrán kormányzati korrupciót is igazolhatja az ukrán miniszterek tömeges lemondása, hiszen egy esetleges összeomlás előtt ők magukat és vagyonukat is vélhetően szeretnék biztonságban tudni. Leonyid Kucsma elnök egykori tanácsadója pedig azt mondta, Ukrajna helyzetén csak a kijevi hatalomváltás és egy ideiglenes kormány megalakítása változtathat.

Fontos megjegyezni, hogy a kabinet átalakítása Zelenszkij elnöki mandátumának és az ukrán parlament mandátumának hivatalos lejárta után történik.