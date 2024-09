Harci kutyák támadtak meg kisgyerekeket

Fényes nappal, két amerikai bully kutya megtámadott egy négyéves kislányt, aki egy helyi játszótéren játszott az anyjával az angliai Sheffieldben. A két kutya odament a lányhoz és harapdálni kezdték.

A lány egész testét sérülések borították, azonnal kórházba vitték.

A szerencsének köszönhetően a gyerek néhány harapással megúszta a támadást.

Az eset után a kutyákat a rendőrök elfogták, és egy rendőrségi kennelbe vitték.

A négyéves kislány sérülései

Fotó: South Yorkshire Police

Alig pár nappal később, szintén fényes nappal egy kétéves kisfiút ért kutyatámadás. A gyerek éppen az anyja ölében ült, mikor a szomszéd kutyája, egy staffordshire bullterrier, átszaladt a kerítésen és rátámadt a fiúra. A gyerekeket a támadás után szintén kórházba kellett szállítani, azonban a kutya nem okozott neki életveszélyes sérüléseket. A kutyát a rendőrség befogta, majd úgy döntöttek, hogy elaltatják.

Dél-Yorkshire-ben naponta körülbelül öt bejelentést kapunk olyan kutyákról, amelyek veszélyesek a környezetükre

- nyilatkozta Jonathan Greaves főfelügyelő, majd hozzátette, hogy továbbra is sokan vesznek olyan fajtájú kutyákat, amik be vannak tiltva. Ilyen az amerikai bully is, ami megtámadta a a négyéves kislány.

Mindezek miatt a főfelügyelő arra kéri a környékbelieket, ha tudomásuk van arról, hogy a környezetükben valaki betiltott fajtájú kutyát tart, jelezzék a hatóságok felé.

A rendőrség azt tanácsolta, hogy soha ne sétáltassák póráz nélkül a kutyáikat az állatok gazdái, illetve ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeiket, mikor a háziállatuk a közelében van. Emellett pedig győződjenek meg arról, hogy a kutyáknak az otthonukban van olyan biztonságos helyük, ahova bezárhatják őket, ha idegenek érkeznek - írja a Mirror.

Az amerikai bully, más néven XL bully kutyafajtát betiltották Angliában, mivel ez az eb különösen veszélyes az emberekre

Fotó: Christopher Furlong / forrás: South Yorkshire Police

Ahogy korábban megírtuk, brutális kutyatámadás során halt meg egy 34 éves nő Angliában egy tengerparti üdülővárosban, Southendben. Az essexi rendőrség tájékoztatása szerint a mentőszolgálat nem sokkal éjfél előtt hívta ki a rendőröket egy southendi címre. Egy nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol szerda hajnalban meghalt. A nőt a kutyája marcangolhatta halálra. A rendőrség szerint a gyilkos kutya nem egy tiltott fajhoz tartozó véreb volt.