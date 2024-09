László András: Most kezdődött az árvízvita az Európai Parlament plenáris ülésén

László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán közölte, hogy az Európai Parlamentben megkezdődött az árvízzel kapcsolatos vita. Most kezdődött az árvízvita az Európai Parlament plenáris ülésén, aminek célja az érintett országok, így hazánk megsegítése is - írta a képviselő. Közölte azt is, hogy Magyar Péter megint nincs a munkahelyén.

