Az ukrán kabinet jelentős változásokon megy keresztül: négy minisztert már elbocsátottak, Dmitrij Kuleba külügyminiszter pedig benyújtotta lemondását. Ezek a váltások akkor történnek, amikor Zelenszkij ukrán elnök mandátuma hivatalosan már lejárt, bár ő a hadiállapotra hivatkozva elhalasztja a választásokat. Kuleba aktívan nyomást gyakorolt a nyugati szövetségesekre, hogy nagyobb támogatást kérjen Ukrajna és Oroszország konfliktusában. Eközben pletykák keringenek arról, hogy valójában már nem is Zelenszkij irányítja az országot. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a már régóta köztudott ukrán kormányzati korrupciót is igazolhatja az ukrán miniszterek tömeges lemondása, hiszen egy esetleges összeomlás előtt ők magukat és vagyonukat is vélhetően szeretnék biztonságban tudni. Leonyid Kucsma elnök egykori tanácsadója pedig azt mondta, Ukrajna helyzetén csak a kijevi hatalomváltás és egy ideiglenes kormány megalakítása változtathat.

Felgyorsultak az események Kijevben, mivel szélsebesen elkezdett szétesni Volodimir Zelenszkij kormánya. Szerdán benyújtotta lemondását Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is. A lemondási kérelmet a törvényhozók hamarosan megvitatják, miután Zelenszkij előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre, hogy megerősítsék a kabinetet és elérjék az Ukrajna számára szükséges eredményeket. Szétesik az ukrán kormány: Kuleba is távozik

Fotó: Anadolu via AFP/DURSUN AYDEMIR / Anadolu via AFP/DURSUN AYDEMIR Szétesik az ukrán kormány? A Nép Szolgája parlamenti frakció vezetője, Daviyd Arahamija szerint az ukrán kormány nagyszabású átalakítása várható – a kabinet felét lecserélik. Már lemondott Denisz Maliska igazságügyi miniszter,

Olekszandr Kamisin stratégiai iparágakért felelős miniszter,

Ruszlan Sztrelec környezetvédelmi miniszter,

Olha Sztefansina európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes,

Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes és

a reintegrációs miniszter is nyilatkozatot távozásáról. Fontos megjegyezni, hogy a kabinet átalakítása Zelenszkij elnöki mandátumának és az ukrán parlament mandátumának hivatalos lejárta után történik. Az ukrán alkotmány csak a parlamenti ciklus meghosszabbításáról rendelkezik, de Zelenszkij azzal érvelt, hogy a 2022 februárjában kihirdetett hadiállapot lehetővé teszi számára, hogy határozatlan időre elhalasszon minden választást. Közben egyes kijevi források nyugati lapoknak azt mondták, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak filmproducer de facto irányítja az országot. Zelenszkij hivatala ezt tagadta. Kuleba közelgő leváltásáról március óta keringtek pletykák, miután Oleh Nyikolenko külügyminisztériumi szóvivő, egyik pártfogoltja lemondott. A Sztrana című ukrán lap korábban arról számolt be, hogy Zelenszkij akut elégedetlenséget érez a diplomáciai szolgálattal szemben, és azt fontolgatja, hogy Kulebát külpolitikai tanácsadójával, Ihor Zsovkvával váltja le. Újabb leváltás Időközben felfüggesztették a drónerők vezérkari főnökét, miután olyan hírek érkeztek, hogy családja Oroszországban él. A döntést a Verhovna Rada biztonsági bizottságának ülése után hozták meg – írta a vezérkar kedd este a Telegramon közzétett közleményében. Ebben az állt, hogy Olekszandr Szirszkij ukrán parancsnok úgy döntött, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) „további különleges ellenőrzést fog végezni” Roman Hladkijjal, a pilóta nélküli rendszerek erőinek vezérkari főnökével kapcsolatban. Hladkijt „az ellenőrzés idejére felfüggesztik a hivatalos feladatai ellátása alól” – tette hozzá a vezérkar. Az ukrán drónerőket februárban hozták létre önálló katonai ágként. Hladkij, aki hivatásos katonatiszt, augusztusban került a részleg tervezésének élére. A vizsgálat azt követően indult, hogy az ukrán média arról számolt be, hogy Hladkij felesége orosz útlevéllel rendelkezik, és a Krímben tartózkodik, miután a félsziget 2014-ben Oroszország része lett. Arról is beszámoltak, hogy Hladkij lánya orosz zászló alatt úszóversenyeken vett részt.



Fotó: MTI/EPA/24. gépesített dandár / MTI/EPA/24. gépesített dandár Az ukrán vezetés szembement a katonai logikával A kurszki támadással az ukrán politikai vezetés, szembemenve a katonai logikával, nem is 19-re inkább húszra húzott lapot. A külföldi támogatóknak és a hátországnak szerették volna demonstrálni, hogy az ukrán erők ütőképesek. A legjobban kiképzett tartalékos ukrán haderő orosz területeken történő előrenyomulása azonban egyfajta katlanra hasonlít, melyben az oroszok módszeresen számolják fel a front más területein, például Pokrovszknál nagyon hiányzó ukrán haderőt – minderről már Horváth József biztonságpolitikai szakértő beszélt a Magyar Nemzetnek. Ez egyfajta csapda, és az ukránok maguk is a gyenge orosz ellenállás ellenére is csak lassan haladnak előre, mintegy félve a lehetséges következményektől, folytatta a szakértő. Ha az oroszok Pokrovszk városát belátható időn belül elfoglalják, akkor Ukrajna logisztikai rendszere sérül, ami magával vonhatja a front gyors, radikális összeomlását is, hangsúlyozta a szakértő. Ezek a katonai kudarcok lehetnek az okai az ukrán kormányban tapasztalt lemondási hullámnak. Ez hasonló lehet ahhoz a bizonyos süllyedő hajóhoz, ahonnan próbálnak menekülni, tette hozzá Horváth József. A már régóta köztudott ukrán kormányzati korrupciót is igazolhatja az ukrán miniszterek tömeges lemondása, hiszen egy esetleges összeomlás előtt ők magukat és vagyonukat is vélhetően szeretnék biztonságban tudni.

A frontokon is egyre nagyobb bajban van Ukrajna

Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP Az ukrán kormányzati átrendeződés kapcsán sokatmondó, hogy a közelmúltban az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak a Soros családdal is találkozott. Az elnöki iroda hivatalos közlése szerint Jermak és a kisebbik Soros áttekintették az Ukrajnával kapcsolatos időszerű kérdéseket. Sorosék rendszeresen felkeresik az ukrán államvezetés képviselőit – emlékeztetett a Kárpáti Igaz Szó. Az, hogy Jermak a Soros családdal tárgyalt, annak olyan üzenete van, ami már az ukrán elnökről is szól. Ez pedig az, hogy Zelenszkijt előbb-utóbb le fogják cserélni egy olyan emberre aki az oroszokkal is tárgyalóképes és a Nyugat is elfogadja, és az ukrán megújulás reményét tudja sugározni. Az Egyesült Államokban történő minden ilyen tárgyalás alapvetően erről a stratégiáról szól, tehát ne zárjuk ki, hogy az ukrán kormány kvázi összeomlása maga alá temetheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – összegezte a szakértő. Oleg Szoskin: Az ország élén olyan emberek állnak, akik teljesen alkalmatlanok Az ukrán fegyveres erők számos kudarca és az orosz csapatok gyors előrenyomulása közepette Ukrajna számára a legjobb megoldás a hatalomváltás – jelentette ki Oleg Szoskin, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója YouTube-vlogjában, vette észre a ria.ru. „Szerintem teljesen egyértelmű, hogy az ország élén olyan emberek állnak, akik teljesen alkalmatlanok Ukrajna és az ukrán nép megmentésére. (…) Ha a Legfelsőbb Tanács még mindig a helyén van, meg kell indítani a Zelenszkij elleni vádemelési eljárást. Az ellenzéknek kellene elindítania. A legjobb megoldás, ha azonnali lemondását követeljük” – mondta Szoszkin. A szakértő úgy véli, hogy Ukrajna helyzetén csak a kijevi hatalomváltás és egy ideiglenes kormány megalakítása változtathat.

