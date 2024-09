Szélsőségesen bevándorláspárti, nyíltan LMBTQ-aktivista miniszterelnököt választhat Emmanuel Macron

A Le Figaronak adott interjújában azt mondta Sarkozy, hogy

az országban politikai válság alakult ki” és „Franciaország a szakadék szélén áll.”

Macron gőzerővel hallgatta meg a lehetséges jelölteket, akikről itt írtunk részletesen, de most úgy tűnik, hogy igaza volt Nicolas Sarkozynek, amikor arról beszélt, hogy „hiba volt az előzetes választásokat kiírni”, ezzel ugyanis „szétesett a korábban relatíve szilárd országos pártstruktúra”. Ugyanis sem a baloldal, sem a jobboldal nem tudott olyan jelöltet felmutatni, aki mögött egyértelmű nemzetgyűlési többséget lehetett volna kialakítani, és a pártok támogatása sem volt egyértelmű a jelöltek mögött, azaz még mindig nincs miniszterelnöke az országnak.

Ezért is lehetséges, hogy most egy olyan, kívülről érkező, elsősorban szociális ügyekkel foglalkozó, korábban tanárként is dolgozó hivatalnokról beszélnek mint lehetséges miniszterelnökről, akinek semmilyen politikai tapasztalata nincs. Thierry Beaudet-ről van szó, aki

2021 óta a Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács (CESE) elnöke. A CESE elsősorban szociális kérdésekben ad ajánlásokat, esetenként kötelező jogszabálymódosításokat a Nemzetgyűlés számára.

Thierry Beaudet

Fotó: AFP

A Le Figaro elemzése alapján öt pontban szedjük össze ami erről ez idáig teljesen ismeretlen egészségbiztosítási szakemberről tudható.

1. A CESE elnöke

A 62 éves Thierry Beaudet-t 2021 májusában választották meg öt évre a Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács (CESE) elnökévé. A CESE Franciaország harmadik alkotmányos kamarája a nemzetgyűlés és a szenátus mellett és szociális kérdésekkel foglalkozik. Az elmúlt években a CESE szervezte meg az élet végi ellátásról szóló polgári vitát, miután Thierry Beaudet 2020-ban megjelent véleménycikkében parlamenti vitát sürgetett a témáról, azzal érvelve, hogy a „haldoklásban való aktív segítségnyújtásról” „szükség lenne vitát folytatni” .

2. Volt tanár

Thierry Beaudet szakmai pályafutását az iskolapadban kezdte. Általános iskolai tanárként kezdett a normandiai Caen oktatási hatóságánál 1984-ben, majd 6 évvel később az Orne megyei Ifjúsági és Sportigazgatósághoz került az ifjúsági és népoktatási osztály vezetőjeként. Még ugyanebben az évben megszerezte a tanári mesterfokozatot is.