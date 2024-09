Magyar Péter bírókat felügyelő anyja dönthetett a Magyar Péter-ügy bírónőjének a fizetéséről is

Magyar Péter a napokban jelent meg a bíróságon, miután feljelentést tett a Mandiner ellen a diszkóbotrányával kapcsolatban. Mint ismert, Magyar Pétert a biztonsági őröknek kellett kidobnia egy belvárosi luxus-szórakozóhelyről június 21-én hajnalban, mivel fiatal lányokat zaklatott, egy embertől pedig erőszakkal elvette a telefonját, amelyet később a Dunába dobott. Az esetről később egyre több megrázó részlet derült ki. Az egyik 17 éves - azaz kiskorú - lány apja számolt be arról, hogy Magyar Péter visszautasíthatatlannak vélt, alpári szexuális ajánlatokat tett, míg nemrég az a férfi is megszólalt, akinek a politikus elvette és a folyóba dobta értékes telefonját. Ő azt közölte, hogy nemcsak Magyar Péter, hanem Radnai Márk, Magyar Péter pártjának alelnöke is fenyegette, a szórakozóhelyen pedig azt követelte tőle, hogy fejezze be a felvételek készítését.

Kiskorúak zaklatása, egy telefon erőszakos elvétele és néhány kiosztott pofon után Magyar Péter bizonytalan léptekkel elindul a Duna felé, hogy bedobja a telefont a folyóba

Fotó: Ripost

Az erőszak azután is folytatódott, hogy Magyar kicsavarta a férfi kezéből a telefont, hiszen az áldozat megpróbálta visszaszerezni a tárgyat, ekkor viszont a politikus többször is megütötte őt, majd nagy elánnal a Duna felé indult, ahol bedobta az értékes telefont a folyóba. Az, hogy Magyar és a hozzá közeli emberek milyen kommunista módszereket alkalmaznak a megfélemlítésre, jól mutatja, hogy

napokkal később az áldozatot Radnai Márk verőemberek társaságában megfenyegette.

Régóta ismert tény volt, hogy Magyar Péter azért igyekezett annyira bejutni az Európai Parlamentbe, mert a mentelmi joga mögé bújva akart elmenekülni a felelősség elől. Ráadásul a hírnevét bulizásra és fiatal lányok zaklatására használó politikus ennyivel sem érte be, feljelentette a Mandinert a diszkóbotránnyal kapcsolatos hírek miatt. A koncepciós perben borítékolható volt, hogy kinek ad majd igazat a bíró. A Mandiner a tárgyalást követően arról számolt be, hogy a Fővárosi Törvényszék első fokon Magyar Péternek adott igazat.

És miért nem meglepő ez?

Mert éppen az a Uzsoky Ágnes volt az ügy bírája, aki bírói kinevezése előtt még a Klubrádió jogi képviselőjeként járt el, vagyis velejéig baloldali.

Itt azonban még nem szakad meg a baloldali szál, ugyanis Uzsoky férje még Gyurcsány Ferenc embereként lett 2006-ban az Országos Választási Bizottság tagja, 1989-ben pedig még az MSZMP KB Társadalompolitikai Osztályán dolgozott. Ennek a ténynek az ismeretében már egyáltalán nem kérdés, hogy miért adott úgy is igazat a bíró Magyarnak, hogy az ügyben meghallgatott tanú a Mandinert igazolta. Magyart a tárgyalás után kérdezte arról többször is a Mandiner, hogy megütötte-e az áldozatot a belvárosi szórakozóhely előtt, a politikus pedig nem merte ezt letagadni, ami egyet jelent azzal, hogy beismerte a bűnét.