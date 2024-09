Magyar Péter képviselői Magyarországot támadják Brüsszelben

Szeptember 19-én, csütörtökön óriási többséggel, 425 igen szavazattal, 131 nem ellenében és 63 tartózkodás mellett elfogadott szöveg szerint a jelenlegi korlátozások feloldása nélkül Ukrajna nem tudja teljes mértékben gyakorolni az önvédelemhez való jogát, és továbbra is ki van téve a lakossága és infrastruktúrája elleni támadásoknak. Mindemellett a képviselők felszólították a tagállamokat, hogy tartsák fenn és terjesszék ki a szankciókat, és az állásfoglalásban követelték, hogy az uniós országok oldják fel azokat a korlátozásokat, amelyek akadályozzák Ukrajnát abban, hogy nyugati fegyverrendszereket használjon Oroszországban lévő legitim katonai célpontok ellen, valamint ismételten felszólították a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a fegyverek, légvédelmi rendszerek és lőszerek, köztük a TAURUS rakéták szállítását. Az Európai Parlament háborúpárti képviselői azt is megszavazták újra, hogy valamennyi uniós tagállamnak és NATO-szövetségesnek kollektíven és egyénileg is vállalnia kell, hogy évente legalább a GDP 0,25 százalékát kitevő katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának.

Magyarország 2023-as nemzeti összterméke 212 milliárd dollár volt. Ennek 0,25 százaléka 530 millió dollár terhet jelentene, ez a mai árfolyamon közel 200 milliárd forintos kiadással járna évente.

A tiszás képviselők - nyilvánvalóan tudva, hogy a háborúpártiság mögött masszív többség áll majd (végeredmény: 425 igen a háborúra, 131 nem, köztük a fideszes képviselők) - Magyar Péter angolnagyakorlatával eljátszották az előkelő idegent, és tartózkodtak a háborús uszítás végszavazásán. Vagyis tudva azt, hogy megvan a többség a háborús uszítás mögött, hátradőltek - írta a bennfentes.net.

Magyar Péterék beléptetnék Magyarországot a háborúba

Háborús elkötelezettségükre azonban bizonyítékot és garanciát kellett szolgáltatniuk Brüsszelnek és Manfred Webernek, a Néppárt vezetőjének. Míg Magyar idehaza árvízi hőst játszik, addig a tiszások megszavazták az állásfoglalás módosítóját, ami sürgetve felszólítja "a tagállamokat, hogy aktívan gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra, hogy szüntesse meg az Európai Békekeret, köztük az újonnan létrehozott Ukrajna Támogatási Alap blokkolását."

Vagyis megszavazták azt, hogy az EU egésze gyakoroljon nyomást hazánkra, hogy Magyarország adja fel a békepárti politikáját, és álljon be végre a háborús uszítók sorába, és ezzel Magyarország is legyen részese az ukrán nép millióinak szenvedését okozó háborúnak.

Ennek a módosítónak a megszavazása volt a tiszásoktól a bizonyíték arra, hogy ők is teljes mértékben elkötelezettek a brüsszeli háborús tervek mellett, mert hajlandók a nevüket adni egy Magyarország pozícióit gyengítő javaslathoz.