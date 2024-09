Szijjártó Péter: Magyarország átfogó stratégiai együttműködést épít fel Csáddal

Két olyan országról van szó, amelyek nagyon ügyelnek a szuverenitásuk megtartására, két olyan országról, amelyek egyértelműen kiállnak a béke mellett. Két olyan ország, amely egyértelműen vallja, hogy a háborús konfliktusokat nem fegyverrel, hanem tárgyalásokkal lehet és kell megoldani

- sorolta. A külügyminiszter folytatta, hogy két olyan országról van szó, amelyek életében az elmúlt években a háborús konfliktusok nagyon komoly kihívásokat okoztak, két olyan ország, amely elutasít minden olyan lépést a nemzetközi politikában, amely a jelenleg zajló háborús konfliktusok eszkalációjának veszélyét hozza magával. Majd rámutatott, hogy Európa számos biztonsági kihívással néz szembe napjainkban, s az egyik legfőbb ezek közül

az illegális bevándorlás és a terrorfenyegetettség ezzel szorosan összefüggő erősödése.

Szijjártó Péter ennek kapcsán leszögezte, hogy az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel-térséggel való együttműködés nélkül.

Pontosan tudjuk, hogy Csád milyen fontos stabilizáló szerepet játszik Afrika ezen kritikus térségében, így az Európai Unió soros elnökségét adó országként is vállaljuk a részünket az Európai Unió és a Száhel-térség együttműködésének fejlesztésében, és vállaljuk a részünket az illegális migráció megállításában, ezért egy stratégiai együttműködést építünk fel Csáddal

- jelentette be. Hozzátette, hogy az erről szóló stratégiai együttműködési megállapodást már aláírták, a védelmi együttműködésről és az állattenyésztés területén folytatott együttműködésről szóló megállapodás mellett. Ez egy olyan átfogó együttműködés, amelynek védelmi, gazdasági és oktatási pillére is van. Tájékoztatása szerint Magyarország készen áll arra, hogy 150-200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programot indítson Csád számára, amelynek keretében hazai cégek dolgozhatnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor erősítésén, illetve a vízellátás, az oktatás és a digitalizáció fejlesztésén.

Emellett a Hungary Helps egymillió dollárnyi értékben segélyprogramot indít a fertőzések terjedésének megelőzése és az egészségügyi ellátás javítása céljából - tudatta. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar kormány kezdeményezte, hogy az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből folyósítson 14 millió eurós támogatást a csádi védelmi kapacitások fejlesztésére.

A magyar javaslatot szeptember 26-ra tűzte napirendre az Európai Unió nagyköveti tanácsa, reméljük, hogy ez az előterjesztés elfogadásra is kerül

- mondta. Továbbá hangsúlyozta, hogy a védelmi együttműködés keretében arra fog törekedni a két ország, hogy a kölcsönös katonai tudás- és tapasztalatcsere hozzájárulhasson a terrorizmus elleni harc sikeréhez. Majd rámutatott, hogy a nemzetközi terrorizmus jelentette fenyegetettség egyre súlyosabb és ez egyre súlyosabb illegális migrációs veszélyt okoz, így e két rendkívül veszélyes jelenség megfékezése érdekében az együttműködésünknek egy védelmi pillérét is közösen építjük fel. Végezetül pedig kitért arra is, hogy évente huszonöt csádi hallgató tanulhat majd ösztöndíjjal a magyar egyetemeken, ami az emberek közötti kapcsolatok fejlődése szempontjából is fontos.

És annak érdekében, hogy a személyes jelenlétünk is a lehető leghatékonyabb legyen, úgy döntöttünk, hogy a n'djamenai diplomáciai képviseletünket nagykövetséggé fejlesztjük (...) ami segítséget jelent abban, hogy a gazdasági, az oktatási és a katonai együttműködési lábát ennek a stratégiai partnerségnek a lehető leghatékonyabban tudjuk majd fejleszteni

- közölte.