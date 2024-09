Megölték az Iszlám Állam parancsnokát

A térségért felelős amerikai parancsnokság (Centcom) közleményéből kiderül, hogy a műveletet még augusztus 29-én hajtották végre.

A négy parancsnok mellett további 10 dzsihadistával végeztek. Hét katona is megsebesült.

Az iraki hadsereg és a Centcom már augusztus végén hírt adott a sikeres műveletről, de csak most tudták megerősíteni a parancsnokok halálát.

Itavi mellett az Iszlám Állam nyugat-iraki műveleteiért felelős két parancsnoka és a műszaki fejlesztésért felelős vezető volt a halálos áldozatok között. A razziát több mint két hónapon át készítették elő.

Irak az Iszlám Állam egyik fellegvára volt, de 2017 végén a bagdadi vezetés bejelentette, hogy győzelmet aratott a terrorszervezet ottani hálózata fölött. Kisebb terrorcsoportok azonban továbbra is hajtanak végre támadásokat az országban, főként katonák és rendőrök ellen. Az Egyesült Államok még több mint kétezer főnyi erőt állomásoztat a térségben, és a mostani közleményben is megerősítette, hogy folytatja ott a katonai műveleteket a régió biztonságát és az ottani amerikai érdekeket is fenyegető Iszlám Állam teljes felszámolása érdekeben.