Egész éjjel zajlott a mentőakció Erdélyben egy bajba került turista miatt

Egy 40 éves kolozsvári turista csütörtökön indult el Cârnic telepről, és a Zergabak tó felé tartott, de a férfi

letért a kijelölt útvonalról, hogy rövidítsen, így a Zárt kapuknál egy nagyon veszélyes területen rekedt.

Nem tudott visszafordulni, de előre sem tudott menni, mert egy szakadék volt előtte.

Fotó: Hunyad megyei hegyimentők (Facebook)

A hegyimentők beszámolója szerint a mentést öten végezték és több ereszkedést hajtottak végre, amíg sikerült a turistát visszavinniük a gerincre. A férfi nem szorult orvosi ellátásra, a mentők Cârnic telepre szállították - írja a Maszol.ro

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szeptember elején egy eltűnt turista holttestét találták meg a Magas-Tátrában. Az eltűnt turista felesége szombat reggel jelentette az esetet a hegyimentők segélyhívó központjának. Elmondása alapján túrát terveztek szombatra, de már az előző nap dél óta nem kapott semmilyen hírt a férjéről. A keresés teljes erőbedobással folyt, majd a Hegyi Mentőszolgálat egy felderítő repülés során fedezte fel a férfit, de akkorra már halott volt.

Korábban arról is írtunk, hogy összeomlott egy kilátóhely Mallorcán és többen megsérültek, mivel több turista is felmászott egy betonszerkezetes kilátóhelyre, hogy onnan csodálják meg a kilátást. Ekkor azonban a kilátószerkezete beomlott és az emberek több métert zuhantak.

Tragédia történt az Egyesült Államok egyik leghíresebb nemzeti parkjában, a Grand Canyont is magába foglaló Canyonlandsben is. Egy apa és egy lánya vize elfogyott a hőségben, mindkettőjüket holtan találták meg. Rajtuk kívül két héten belül két texasi túrázó halt meg a Grand Canyon Nemzeti Parkban: holtan találtak egy túrázót június közepén is, miután a Bright Angel túraösvény mentén éjszakázott.