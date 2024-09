Migránsok milliói vehetnek részt illegálisan az amerikai választáson

A Just Facts nonprofit kutatóintézet a tanulmányában arról számolt be, hogy a 2022-es amerikai népszámlálás során több mint 19 millió állampolgársággal nem rendelkező, de az Egyesült Államokban élő migránst regisztráltak.

A választói regisztrációs arányukat figyelembe véve ez azt jelenti, hogy közülük körülbelül két-ötmillióan vannak illegálisan regisztrálva a szavazásra. Ezek a számok potenciálisan elég magasak ahhoz, hogy megdöntsék az amerikai nép akaratát a fontosabb választásokon, beleértve a kongresszusi helyeket és az elnökséget is.”

- írták.

Egy lap felidézett egy 2014-es tanulmányt is, melyben azt állapították meg, hogy a 2008-as választásokon ezen migránsok 81 százaléka a demokratákra szavazott.

James Agresti, a Just Facts tanulmány szerzője a The Washington Standnak elmondta, hogy az ország egyetlen államában sem kell igazolni az amerikai állampolgárság meglétét, anélkül is lehet regisztrálni a szavazásra. „És ha megnézzük a szövetségi választói regisztrációs űrlapot, ott az áll, hogy a regisztrációhoz mindenféle igazolványt be lehet nyújtani. Ez lehet egy társadalombiztosítási szám, lehet egy jogosítvány száma, de lehet egy közüzemi számla is. Úgy értem, ezek olyan dolgok, amelyeket bárki megszerezhet, aki itt él. Ezek nem bizonyítják, hogy amerikai állampolgár vagy.” - nyilatkozta.

Hans von Spakovsky, a Heritage Foundation választójogi reformkezdeményezésének vezetője úgy becsüli, hogy

a jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodó külföldiek 10-27%-a regisztrált a szavazásra, és hogy közülük 5-13% illegálisan fog szavazni a 2024-es elnök- és kongresszusi választásokon”

- mondta.

Kerri Toloczko, a Választási Integritás Hálózat (Election Integrity Network) ügyvezető igazgatója szerint az arányuk még magasabb lett, mint 2008-ban volt.

„Egy 2014-es tudományos folyóirat szerint 2008-ban az állampolgársággal nem rendelkezők 6,4%-a szavazott” - mondta Toloczko. Hozzátette:

Jelenleg körülbelül 24 millió állampolgársággal nem rendelkező él az Egyesült Államokban. Ha idén csak ugyanolyan arányban, 6,4%-kal szavaznának, mint 2008-ban, akkor 1,5 millió szavazatot adnának le”

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Gallup júliusban kiadott egy olyan felmérés eredményét, mely szerint a szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha csökkenne a bevándorlás mértéke az Egyesült Államokba. Ez drámai növekedés a tavalyi 41%-hoz képest, és 2005 óta először fordul elő, hogy az amerikaiak többsége kevesebb bevándorlást akar. Párthovatartozás szerint a republikánusok 88%-a, a függetlenek 50%-a és a demokraták 28%-a akar kevesebb bevándorlást.