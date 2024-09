Mobiltelefon rendelet - a magyar kormányéhoz hasonló döntések születtek nagyon sok országban

A telefonhasználat szabályai az európai iskolákban már csak kis mértékben térnek el, a kormányok pedig egyetértenek abban, hogy mobiltelefon rendelet meghozatala által elérhetővé válhat, hogy a telefonok túlzó használata okozta problémákat sikeresen lehet kezelni.

Magyarországon nagy támogatottsága van a mobiltelefon rendelet létrejötte

Holott Görögországban már 2006 óta be van vezetve egy tilalom a telefon használatáról, azonban ennek betartatását idénytől szigorúbban fogják ellenőrizni. A diákoknak ugyan nem kell leadni a telefonjaikat, de azt a tanítási idő alatt a táskájukban kell tárolniuk.

Az intézkedés mottója: a mobil maradjon az iskolatáskában

- mondta Kiriákosz Pierakákisz oktatási miniszter. Kiemelte, hogy

amelyik gyerek nem tartja be a szabályt, egy napra kitiltják az iskolából, többszöri kihágás esetén pedig több napra is kizárhatják az oktatásból.

Abban az esetben pedig ha egy tanuló engedély nélkül videofelvételt készít társairól vagy a tanáráról, még szigorúbb büntetésre számíthat, végső esetben ki is rúghatják, és másik iskolát kell keresnie - mondta el a tárcavezető.

Olaszországban idén nyártól szintén ki lett tiltva az óvodákból és az általános iskolákból az internetelérésre alkalmas mobiltelefonok, amelyet még oktatási vagy tanulási célból sem használhatják. Egyéb eszközöket (számítógépet, táblagépeket pl.) pedig kizárólag tanári felügyelettel használhatnak az iskolai tanórákon. Spanyolországban kilenc régiónál már 2015 óta van életbe léptetve, hogy nem lehet telekommunikációs eszközöket alkalmazni az osztálytermekben.

Ugyan Hollandiában van olyan iskola, amelyben már évekkel ezelőtt a tiltott tárgyak közé tette a telefonokat, a kormányzat idén januártól egy tilalmat is hozott a középiskolákra, melyet kiszélesített szeptembertől az általános iskolák területére is. Rendeletükben szintén van egy olyan rész, mely az iskola kivételt biztosíthat ez alól a tanároknak olyan esetekre, amikor szükséges az iskolai tananyag miatt a digitális eszközök használata. Belgiumban régióiban szintén több száz intézményben vezettek be szigorítást, a többi országtól szabályozásától annyiban tér el, hogy náluk az általános iskolák mellett csak a középiskolák első három évfolyamában tiltják be a modern telekommunikációs eszközök használatát a tanórákon.