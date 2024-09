Nagy jövő előtt az északi selyemút

Az új generációs nukleáris atomjégtörők technológiája – bár számos automatikus biztonsági rendszert foglal magába –, ám üzemeltetésében a kulcsszerepet az ember játssza. Éppen ezért a Roszatom kiemelt figyelmet szentel az atomjégtörőkön dolgozó tengerészek és személyzet képzésének. Szentpéterváron külön Tengeri Sarkvidéki Kompetenciaközpontot hoztak létre a szükséges képzések, továbbképzések és átképzések elvégzése, ahol a RITM-200 reaktorszimulátor is helyet kapott.

Vaszilij Gubkintól, a hajóját hatalmas lelkesedéssel és büszkeséggel bemutató kapitánytól megtudhattuk, hogy az Arktika rendkívül jól manőverezhető, amire óriási szükség van, különösen, ha a jég fogságába esett hajók mentéséről van szó. Itt szó szerint értendő, hogy ahol nagy a szükség, közel a segítség. Nincs olyan, hogy ne jusson a bajba jutott hajó közelébe az atomjégtörő, amely 4-7 évig is képes üzemelni egy üzemanyag-feltöltéssel. A kapitánytól azt is megtudtuk, hogy egy atomjégtörő irányítása óriási tapasztalatot és kreativitást igényel, különösen, ha menteni kell egy másik hajót. Próbálták már leírni és átadni ezeket a tapasztalatokat, de a gyakorlatban nincs két egyforma helyzet. A természet erejével a sarkvidéken szembesül igazán az ember, ezért azt soha nem uralhatja, legfeljebb tanulhat tőle – szól a kapitány több évtizedes tapasztalatán alapuló bölcsessége, Megtudtuk tőle azt is, hogy a személyzet tagja egy sebészorvos, aki a jól feleszerelt műtőben sürgősségi ellátást tud biztosítani, illetve van a hajón fogorvos is. Ha nagyon nagy a baj, a hajón egy helikopterleszálló is van, hogy kórházba tudják juttatni a rászorulót. Az egészségmegőrzést edzőterem, szauna és úszómedence szolgája. A személyzet tagjai külön fürdőszobás kajütben élnek.