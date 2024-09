A németországi döntés újabb bizonyíték: ismét Orbán Viktornak volt igaza

Németország olyan döntést hozott, ami egyértelmű jele annak: belátták, hogy tévedtek - írja a Mandiner.

Kedden érkezett a hír az Euractiv portálon, miszerint Németország minden határon ellenőrzést vezet be és megtagadja a migránsok belépését. Ezzel Berlin valószínűleg megadta a kegyelemdöfést a schengeni rendszernek hiszen minden valószínűség szerint előbb a szomszédos országok, majd pedig a többi uniós tagállam is kénytelen lesz követni a német mintát, hacsak nem akarja, hogy nála maradjanak a migránsok. Jobb később, mint soha. A német kormány a döntéssel továbbá azt is elismerte – amit sokan már persze a kezdetektől tudtak –, hogy

a 2015-ös migrációs válság során Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek volt igaza.

A magyar kormány 2015-ben – a német kormánnyal ellentétben – nem a migránsok korlátlan számú befogadása mellett döntött, hanem határkerítést épített és szigorú bevándorlás politikát vezetett be, amellyel sikerült a migrációt kezelhető szinten tartani, a magyar miniszter elnök azóta is folyamatosan beszél a migráció által jelentett veszélyekről.

Arra is figyelmeztetett, hogy a népvándorlás korlátlan utánpótlással bír, és a közeljövőben több tízmillió ember veheti majd az irányt Európa felé, továbbá a multikulturalizmus párhuzamos társadalmakat hoz létre Európában, ez pedig megkérdőjelezheti az európai élet pilléreinek számító értékeket.

Így az egyetlen út nem engedni belépni őket, és nem hagyni, hogy párhuzamos társadalmakat hozzanak létre

– figyelmeztetett a miniszterelnök. És arról is beszélt, hogy a schengeni zónán belül szabadon lehessen mozogni, védeni kell a külső határokat.

A miniszterelnök álláspontja azóta sem változott, ahogyan korábban az Origo is megírta, az olaszországi Cernobbiói Fórumon is arra figyelmeztetett, hogy a migráció szétfeszíti az Európai Uniót.

Ezeket és az azóta tett magyar figyelmeztetéseket az elmúlt lassan 15 évben a német kormány, a német politikusok és a sajtó részéről persze legtöbbször lesajnáló, valamint rosszindulatú reakciókat váltottak ki, amelyek legtöbbször a „szolidaritás”, a „demokrácia” hiányát kérték számon vagy éppen arról szóltak, hogy a magyar kormány „fasiszta”, „náci”, „kirekesztő” és „kiírja magát a civilizált európai országok sorából”. Mindeközben Németországba folyamatosan érkeztek a bevándorlók, az ország stabilitás meg csak romlott, miközben a politikai feszültség növekedett - áll a Mandiner cikkében.