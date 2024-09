Több tucat ember meghalt Olaszországban a Boris ciklon miatt

Egy hete érkezett meg a Boris ciklon Magyarországra. Majd a ciklon kedden elhagyta hazánkat. A ciklon miatt a Dunántúlon hullott le a legtöbb csapadék, azon belül is Sopron és Mosonmagyaróvár környékén.

Itt meghaladta a 100 mm-t az 5 napos csapadékösszeg.

Boris jelenleg az olaszoknál okoz fennakadásokat, az elmúlt napokban - nagyobb területen is - meghaladta a 150 mm-t, lokálisan a 300 mm-t is a csapadék mennyisége, ez pedig ott is hatalmas áradásokhoz vezetett.

Legalább 24 ember meghalt az olaszországi áradásokban Fotó: Federico SCOPPA / AFP

A ciklon okozta rendkívüli időjárásban eddig legalább 24 ember meghalt Olaszországban.

A magyarországi árvízveszélyről

A témáról íródott összes cikkünket megtalálja az Árvízveszély Magyarországon dossziénkban, a percről percre tudósításunkat a legfrissebb fejleményekről pedig itt olvashatja. Arról is írtunk, hogy ezekre az útlezárásokra kell számítani Budapesten.