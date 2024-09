Orbán Viktor: Magyarországnak joga van kimaradni a közös migrációs politikából

A kormányfő szerint nagyon kevés háború folyt úgy Európában, hogy nem volt kommunikáció a hadban álló felekkel, és ha nincs kommunikáció, akkor esély sincs arra, hogy a háború befejeződjön, ezért Ukrajnával és Oroszországgal is fenn kell tartani a kommunikációt. Orbán Viktor kifejtette, hogy a béketeremtést nem béketervvel kell kezdeni. Először kommunikációra van szükség, aztán tűzszünetre, és csak az után lehet béketervet készíteni - magyarázta. A miniszterelnök kitért nyári körútjára is, melynek során Kijevet, Moszkvát, Pekinget és az Egyesült Államokat is felkereste. Azt mondta, azért indult békemisszióra, hogy felmérje a béke esélyeit, és az volt a benyomása, hogy jelenleg egyik fél sem akar békét, mert mindketten azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik.

Orbán Viktor: Az egész világ a lehető leghamarabb tűzszünetet akar

A kormányfő hangsúlyozta: olyan nemzetközi környezetet kell teremteni, amely egyértelműen azt sugallja, hogy az egész világ a lehető leghamarabb tűzszünetet akar. Enélkül nagyon nehéz lesz meggyőzni a háborúban álló feleket, hogy mozduljanak el a béke irányába - jegyezte meg. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar kormány az uniós elnökség prioritásának a versenyképesség helyreállítását választotta, és ezzel kapcsolatban azt az álláspontot képviseli, hogy a politikai unió erőltetése csak ártana az uniós versenyképesség erősítésének. A kormányfő úgy vélte, hogy újra kell gondolni az uniós zöldmegállapodást, mert eddig ez szembement az európai cégek érdekeivel és az üzleti logikával. Példaként hozta fel az Unió közelmúltbeli döntését arról, hogy vámot vessenek ki a Kínában gyártott elektromos járművekre, és ezzel kapcsolatban a német autógyártók is úgy vélekednek, hogy ez nem egyezik az érdekeikkel. "Akkor minek csináljuk?" - tette fel a kérdést.

Emellett Orbán Viktor szerint csökkenteni kell a bürokráciát, kevesebb bürokratikus eljárásra és kevesebb bürokratára van szükség.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy vissza kell csábítani Európába a befektetéseket, mert ma az a tendencia, hogy az európai vállalatok is inkább Észak-Amerikában és Kínában ruháznak be Európa helyett, mivel itt nem elég vonzóak a feltételek. Az integráció szorosabbra fonását érintő kérdésre válaszolva Orbán Viktor leszögezte: az egységes piac terén még fokozottabb együttműködésre van szükség, azt tovább kell erősíteni, amennyire csak lehet, politikai unióra azonban semmi szükség, azt "el kell felejteni", mert azzal halálos csapást mérnénk az EU-ra a versenyképesség tekintetében. "A politikai unió egyfajta dezintegrációs faktor" - fogalmazott a kormányfő.