Félelmetes óriáspókok leptek el egy amerikai államot

Georgia után Pennsylvaniában is láttak Joro pókokat, szeptember 5-én hat nyolclábúról számoltak be a Joro Watch program munkatársai. A Joro pók egy Ázsiában őshonos invazív faj, hosszú selyemszálukba ha belekap a szél, tudnak repülni, emiatt ejtőernyős pókoknak is hívják őket. Hálóik akár 3 méter szélesek is lehetnek.

A szakértők szerint a felnőtt nőstények nagyok és élénk színűek, lábaik akár 10 centiméter hosszúak is lehetnek. A hímek ennél sokkal kisebbek. Míg a nőstény Joro pókok körülbelül 2,5 centiméter hosszúak, a hímek teste ennél jóval kisebb - írja a CBS News. A sárga és szürke hasukról ismert nőstény Joro pókok 4-500 tojászacskót képesek termelni. 2014-ben találtak először Joro pókokat az Egyesült Államokban, Georgiában, de a szakértők úgy vélik, hogy az invazív faj már 2010-ben megérkezhetett a területre. A Joro pókok az azóta eltelt években délen is elterjedtek, mostanra több mint fél tucat államban jelentették be őket. 2022-ben tudósok azt mondták, hogy elterjedhetnek északra Pennsylvaniáig, és esetleg tovább is a melegebb, tengerparti területekre. Úgy gondolták, hogy 35 évbe telhet, amíg a Joro pókok elérik Pennsylvania délkeleti részét. José R. Ramírez-Garofalo, a Rutgers Egyetem egyik ökológusa áprilisban azt mondta, már csak az a kérdés, hogy mikor érkeznek meg New Yorkba. A Joro pókok mérge gyenge. Nincs bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy kárt okoztak volna emberben vagy kisállatban - mondta korábban Dave Coyle, a Clemson Egyetem adjunktusa. Csípésük kevésbé fájdalmas, mint a méhcsípés, a fájdalom és a bőrpír hamar megszűnik. Giant "flying" Joro spiders reported across Georgia — and now confirmed in Pennsylvania https://t.co/5MWlctCVjV — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 19, 2024 Korábban már írtunk róla, hogy Ázsiából származó, tenyérnagyságú pókok milliói árasztották el az amerikai Georgia államot, és hamarosan megszállhatják az ország teljes keleti partvidékét is. Jó hír, hogy a pókfaj nem szorítja ki őshonos rokonait, sőt, még hasznot is hozhat az embereknek: hatékonyan képes csökkenteni a szúnyogok, legyek és más, veszélyes invazív fajok állományát. A tudósok úgy gondolják, hogy a gömbszövő pók mérges harapása valahogyan viselkedésbéli változást idézhet elő a tűzlegyeknél. Egy új tanulmány rávilágít, miért teszik ezt. A gömbszövő pókok manipulálhatják a prédájuk viselkedését, hogy segítsenek nekik több prédát vonzani a hálójukba. Arról is beszámoltunk, hogy borzalmas halált okoz egy alig látható pók. Egy tanulmány szerint egyes tölcsérhálós nőstény pókok bizarr viselkedést mutatnak a párzás során: azt mutatják, mintha elpusztultak volna, így a hímek kevésbé "aggódnak" amiatt, hogy felfalják őket, amikor a „cselekmény megtörténik". Ez a "technika" viszont megkönnyíti a nőstények számára a legjobb társak kiválasztását.

