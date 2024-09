Jelentős előretörést ért el a Donyec-medencében az orosz hadsereg, dacára a Kurszk megye elleni ukrán támadásnak, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, a tanévnyitó alkalmából az Oroszországi Föderációhoz tartozó Tuva Köztársaság fővárosában, Kizilben iskolásokkal megtartott találkozón. "Régóta nem volt ilyen üteme a támadásunknak a Donyec-medencében: az orosz fegyveres erők már nem 200-300 méterenként, hanem négyzetkilométerenként vonnak területeket az ellenőrzésük alá”, mondta Putyin.

Folyamatos az orosz előrenyomulás

Újabb települést foglalt el az orosz hadsereg

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióban lévő Szkucsne települést - közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal csoportos csapást mértek hétfőre virradóra az ukrán energetikai és hadiipari komplexumnak a repülőgép- és rakétafegyverek, valamint drónok gyártását, javítását és tárolását biztosító létesítményeire. A moszkvai katonai tárca szerint az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakasz közül négyben előrenyomult, miközben ott 11, az oroszországi Kurszk megyében pedig kilenc ukrán támadást és ellentámadást vert vissza.

Az orosz erők előrenyomultak a Donyecki területen, az Uhledartól nyugatra fekvő Precsisztovka közelében is. A Donyecki területtől északkeletre, Vodjanoje közelében is kiterjesztették a szürke zónát – írta meg a Sztrana. Erről tanúskodik a Deep State térképe is, amely szerint Precsisztyivkánál több mint négy kilométeres volt az előrenyomulás.

Sürgősségi támogatást kértek az ukránok

Az augusztusi adatok alapján Ukrajna az előző hónaphoz képest 43 százalékkal csökkentette a villamosenergia-importot – írja az ukrán Korrespondent, amely megjegyzi, leginkább Lengyelországból mérséklődött a mennyiség, míg Magyarország továbbra is a legnagyobb arányban, 43 százalékkal vesz részt az import szerkezetéből.

Ennek ellenére az ukrán nemzeti energetikai vállalat, az Ukrenergo most bejelentette:

sürgősségi energiatámogatást kért Magyarországtól, Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától és Moldovától is az áramhiány mérséklésére.

Eközben Kijev a döntéseivel éppen Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti, amire az Európai Bizottság nem éppen úgy reagált, ahogy az uniós tagállamok azt várhatnák.