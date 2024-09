A háború ellenére is erősödik az orosz gazdaság az OECD szerint

Magyarország ellenzi a kínai elektromos autókra kivetett európai uniós büntetővámokat, és támogatja az ukrajnai háború mielőbbi rendezését célzó kínai-brazil béketervet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint hétfő este New Yorkban. Szijjártó Péter kiemelte, hogy megalapozatlan döntésről van szó, és emlékeztetett rá, hogy Brüsszelben az európai autógyártók érdekeire hivatkoznak, de ezek a vállalatok közben „kézzel-lábbal tiltakoznak” a vámemelés ellen, hangsúlyozva, hogy az nekik is komoly károkat okozna, ugyanis jelen vannak a kelet-ázsiai ország piacán ők is, egyesek gyártási kapacitásokkal is.

„Azt pedig mi Magyarországon jól látjuk, milyen szorosan működnek együtt a nyugat-európai és a kínai autóipari vállalatok éppen az elektromobilitási stratégiájuk végrehajtása tekintetében” – szögezte le Szijjártó Péter.

Sokkal súlyosabb leépítés jöhet a Volkswagennél, mint ahogy állították

Nem a korábban emlegetett 15 ezer, hanem a duplája, összesen harmincezer állás van veszélyben Németországban a Volkswagennél – írja a német Manager Magazin alapján a Villanyautósok. A konszernhez közeli forrásaik szerint harmincezer állás leépítése lehet szükséges az országban a Volkswagennél, hogy elérjék versenyképességi kitűzéseiket. Arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, hogy két gyárat bezárhatnak és 15 ezer embert elküldenek, ami egyébként felháborodást keltett a munkavállalói képviseletnél, ugyanis ez azt jelenti, hogy az egy évtizedre visszatekintő munkahelyvédelmi program nagyon valószínű, hogy nem tartható.

Olaszország szerint ugyanakkor az európai zöldmegállapodás (Green Deal) hátráltatja az autóipart, ezért enyhíteni kell a szigorú szabályokon. Az ágazat megsínylette az elmúlt éveket, pedig a stabilitása kulcsfontosságú: az európai autóipar több mint 13 millió embernek biztosít munkahelyet, a szegmens húzóágazat az öreg kontinens számos országában.

Bevándorlás: a britek megnehezítik a külföldiek munkavállalását

A brit kormány nem fogja engedni, hogy a cégek tömegesen váltsák ki a hazai munkaerőt a bevándorlókkal. Sir Keir Starmer miniszterelnök szerint brit fiatalok tömegei küzdenek a munkavállalással, miközben egyre több munkavállalási vízumot adnak ki az országban. Starmer közölte, hogy ennek véget vetnek, a hazai munkaerőre helyezik a hangsúlyt, illetve a bevándorlást egy pontozásos rendszerrel nehezítik meg.