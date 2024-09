Többmilliós orosz nagyvárosokat bombázhatnak az ukránok nyugati fegyverekkel

Szeptember 11-én a The Guardian újság brit kormány forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Nagy-Britannia engedélyezte Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú Storm Shadow cirkálórakétákat használjon oroszországi célpontok csapására. Néhány nappal később a The New York Times megtudta, hogy az Egyesült Államok is kész feloldani a Storm Shadow embargóját. Ezeket a döntéseket hivatalosan még nem jelentették be, és talán soha nem is fogják bejelenteni, mert tartanak a háború eszkalációjától.

Vágólapra másolva!

A Meduza szemléje szerint az Oroszország elleni nyugati gyártású, nagy hatótávolságú rakétatámadások veszélye azonban közelebb áll, mint valaha. Katonai szakértők szerint fő célpontjaik olyan katonai repülőterek lehetnek, ahol az orosz légierő bombázói, vadászgépei és helikopterei állomásoznak. A Meduza tanulmányozta a nyilvánosan elérhető információkat ezeknek a repülőtereknek a helyéről. Képünk illusztráció!

Fotó: AFP Polgári objektumok is megsérülhetnek A lap szerint nem csak a kijelölt katonai célpontokat lehet eltalálni. A légvédelmi rendszerek működése, a vezetési hibák és egyéb tényezők következtében polgári objektumok is megsérülhetnek. Azt pedig már Zelenszkij bebizonyította, hogy nem áll nehezére civil célpontokat bombáznia, ezt jól mutatják a Moszkva elleni dróntámadások, valamint a kurszki ukrán betörés is. Moszkva környékét is támadhatják: Fotó: Meduza Ez a kockázat különösen magas a leghatékonyabb összetett csapások során, amelyekben nagyszámú rakétát és drónt hajtanak végre a légvédelem áttörése érdekében. Délkelet-Ukrajna, a Krím és a Kaukázus területei is veszélyben vannak: Fotó: Meduza A lap szerint eddig ez a taktika csak az Orosz Föderáció Fegyveres Erői (AF) számára volt elérhető, de ha Ukrajna engedélyt kap arra, hogy rakétákat vessen be az Oroszország mélyén lévő célpontok ellen, akkor összetett csapásokat is indíthat, „túlterhelve” a légvédelmet. Ez a nem katonai célpontokat érintő „incidensek” számának növekedéséhez vezethet. A teljes elemzés ITT olvasható! KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!