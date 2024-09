Ukrajna leadta a listát a Nyugatnak az orosz célpontokról, amelyeket bombázni fognak

Az ügynökség szerint a célpontlistán parancsnoki központok, üzemanyag- és fegyverraktárak, valamint olyan helyek szerepelnek, ahol ellenséges erők összpontosulhatnak.

A Reuters forrásai szerint az ukrán hadsereg eredetileg az Egyesült Államok által szállított ATACMS nagy hatótávolságú rakétákkal akart csapást mérni az orosz repülőterekre, a Pentagon azonban rámutatott, hogy az Oroszország által korrekciós bombák ledobására használt repülőgépek 90 százaléka a határtól több mint 300 kilométerre lévő repülőtereken található – az ATACMS rakéták hatótávolságán kívül.

Az ATACMS mellett az ukrán hadsereg a brit Storm Shadow rakétákat és a közel azonos francia SCALP rakétákat is be szeretné vetni. És míg a brit hatóságoknak amerikai engedélyt kell kérniük az ilyen rakéták használatához, addig Franciaországnak nincs szüksége ilyen engedélyre"

– mondta egy francia forrás a Reutersnek.

A lap megjegyzi: egyes magas rangú amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy a nagy hatótávolságú rakéták bevetése nem fogja jelentősen megváltoztatni a háború menetét, mert Ukrajna korlátozott számú ATACMS-sel rendelkezik. Úgy vélik továbbá, hogy Kijevnek a kelet-ukrajnai orosz offenzívával szembeni szárazföldi ellenállásra kellene összpontosítania, amely azzal fenyeget, hogy elveszíti a stratégiailag fontos Pokrovszkoje feletti ellenőrzést.

Szeptember 11-én a The Guardian című napilap brit kormányzati forrásokat idézett, amelyek szerint az Egyesült Királyság engedélyt adott Ukrajnának arra, hogy nagy hatótávolságú Storm Shadow cirkálórakétákat használjon orosz területen lévő célpontok ellen. A The New York Times szerint az USA is kész feloldani a Storm Shadow használatára vonatkozó korlátozásokat. Keir Starmer brit miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök szeptember 13-án Washingtonban találkozott; ugyanakkor nem jelentették be, hogy engedélyt adtak volna Ukrajnának a nagy hatótávolságú rakéták használatára.

Vlagyimir Putyin szerint a nagy pontosságú nyugati fegyverek orosz területre mért csapásai azt jelentenék, hogy a NATO közvetlenül részt vesz az orosz-ukrán háborúban.