Joe Biden átadta a fegyverkészletük javát Ukrajnának

Mike Lee azt jósolta az interjúban, hogy a jövőben a republikánusok, valamint az átlag amerikai állampolgárok jelentős része már nem biztos, hogy ki akarják majd segíteni az az ukrán elnököt, teljesítve a követeléseit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Joe Biden amerikai elnök

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a múlt héten Joe Biden elnök több mint nyolcmilliárd dollár katonai támogatást jelentett be Ukrajnának Volodimir Zelenszkij elnök látogatása során.

Két év meggondolatlanság és elpazarolt 175 milliárd dollár után a republikánusok, akárcsak az amerikai közvélemény, egyre szkeptikusabbak Ukrajna további támogatásával kapcsolatban. Kevésbé lesznek hajlandók kielégíteni Zelenszkij igényeit, amikor legközelebb hozzánk látogat

– idézte gondolatait a lap.

Emellett kritizálta az amerikai elnököt is, hogy a hadseregtől vont el fegyvereket, hogy azokat átadhassa Kijevnek. Úgy gondolja, ezzel

legalább 2030-ig „lepusztította” a fegyverkészleteket, és Ukrajna érdekében „kockáztatta” az Egyesült Államok védelmi képességeit.

A szenátor továbbá kiemelte, hogy nem szabad az Egyesült Államoknak engedélyeznie, hogy az ukránok az átadott nagy hatótávolságú fegyvereikkel orosz területeket célozzanak meg. "Ha ezt megtennék, az ellentmondana Ukrajna fő céljainak, az önvédelemnek és a területi integritásnak" - mondta. Tehát a szenátor azt a helyzetet mindenáron el kívánja kerülni, hogy az USA közvetlen konfliktusba keveredjen az atomfegyverekkel bíró Oroszországgal, viszont ezt minden olyan esetben veszélybe sodorják, amikor segítenek bármilyen módon Zelenszkijnek.

Lee szenátor megerősítette Orbán Viktor által már régóta hangoztatott állítását is, mely szerint

a konfliktus addig fog tartani, amíg az USA finanszírozza."

Hozzátette: "A konfliktus kedvező feltételek mellett való gyors befejezésének módja az, ha világossá tesszük Zelenszkij elnök számára, hogy az USA segítsége nem korlátlan”.

Ahogy arról korábban beszámolt az Origo, a héten az Egyesült Államokba utazott Volodimir Zelenszkij ahol a The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztségviselők szerint az ukrán elnök győzelmi terve nem nyűgözte le a Biden-kormányt, mivel nem mutat be semmilyen átfogó stratégiát. A demokrata kormány tagjai abban reménykedtek, hogy Zelenszkij majd olyan konkrét terveket mutat be, amik stratégiailag kivitelezhetőek, sikereket hoznak majd, és amit az amerikai elnök is támogathat hátralevő négy hónapjában. Zelenszkij látogatása nem csak a teljes csődöt mondott győzelmi terv miatt lett közröhej tárgya. Az ukrán elnök ugyanis egy kulcsfontosságú csatatérállamban található lőszergyárba is ellátogatott az amerikai választások előtt alig néhány hónappal. Mindezt az amerikai republikánusok az amerikai elnökválasztási küzdelembe való beavatkozásként értékelték.