Pusztító támadás érte az orosz fővárost, de ez sem állítja meg az orosz hadsereget

Meghalt egy 46 éves nő és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy félszáz kilométerre északkeletre található Ramenszkoje városban elleni pusztító dróntámadásban - közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója.

Pusztító csapás érte Moszkvát

Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)

Pusztító csapás

Pilóta nélküli repülőszerkezetek egy lakóház 10. és 11. emeletén tüzet okoztak, egy másikban pedig a nyolcadik emeleten károkat.

Az első jelentések egy kilencéves gyermek haláláról is beszámoltak, de ezt az értesülést később cáfolták. Vorobjov szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka a moszkvai régióban, Podolszk, Ramenszkoje, Ljuberci, Domogyedovo és Kolomna környékén. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy az egyik pilóta nélküli repülőgép roncsai a Zsukovszkij nemzetközi repülőtér közelében zuhantak le, amelyet lezártak a forgalom elől. Lelőtt drónok repeszei által okozta károkról számolt be Mihail Suvalov, a Moszkva megyei Kasira város polgármestere is. A lehulló darabok egy óvoda és egy lakóház épületét rongálták meg. A helyi hatóságok szerint a brjanszki régió légterében 59, a kalugaiban hét, tulaiban pedig két drónt lőtt le a légvédelem. Hasonló támadást jelentettek Lipeck megyéből is.

Németország békét akar?

„Megjegyezhetem, hogy Németország kancellárja többször is rámutatott, hogy a háború kitörése után is többször felhívta Putyint, és a jövőben is így fog tenni” – mondta Scholcz kancellár szóvivője Steffen Hebestreitet, aki arra is emlékeztetett, hogy a vezetők legutóbbi beszélgetésére 2022 decemberében került sor. Scholz javaslatáról szólva, amely Oroszország részvételére vonatkozik egy újabb ukrajnai csúcstalálkozón, a kabinet szóvivője nem tudta megnevezni egy ilyen konferencia időpontját. „Szerintem el lenne sietve” – jegyezte meg Hebestreit, hozzátéve, hogy »a világon mindenütt az az érzés«, hogy az ukrajnai konfliktusnak a lehető leghamarabb véget kell vetni. Arra a kérdésre, hogy Németország milyen szerepet játszhatna az esetleges béketárgyalásokon, megjegyezte, hogy „a tárgyalások, ha egyáltalán sor kerül rájuk, Oroszország és Ukrajna között zajlanak majd”. „Minden más résztvevő ezután támogató szerepet játszhatna” – zárta a szóvivő. Szeptember 8-án Scholz a ZDF televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy

az ukrajnai konfliktusban eljött a pillanat, hogy megvitassák, hogyan lehet békére jutni, és ismét szorgalmazta az orosz részvételt egy újabb csúcstalálkozón a válság megoldása érdekében.

A kancellár azt állította, hogy „mindenképpen” új konferenciát tartanak.