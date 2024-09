Atomháború küszöbén állunk Putyin legközelebbi embere szerint

Medvegyev kitért arra is, hogy egyenértékű nukleáris védelmet élvez Belarusz is „a lengyelek és a NATO számos kisebb államának örömére, mint Oroszország legközelebbi szövetségese.

A harmadik fő pont a levegőben és az űrben bekövetkező ellenséges behatolásokat érinti. Medvegyev hangsúlyozta, hogy az „ellenség légiközlekedési, rakéta- és dróneszközeinek” nagyszabású támadásai és határátlépése „bizonyos feltételek mellett alapot adhatnak a nukleáris fegyverek alkalmazására.” Ez figyelmeztetés „nem csak a rohadt neonáci rezsimnek, hanem Oroszország minden ellenségének, akik a világot nukleáris katasztrófa felé sodorják” – teszi hozzá a volt orosz elnök.

Medvegyev rámutatott, hogy minden, a nukleáris védelem igénybevételére okot adó helyzetet más tényezőkkel együtt kell megítélni, és a döntést a nukleáris fegyverek használatáról a főparancsnok, vagyis az elnök hozza meg. Oroszország korábbi elnöke úgy véli, hogy ezek a normatív változások „lehűthetik azok hevét, akik még nem veszítették el az önvédelmi ösztönüket” - idézte a Magyar Nemzet.

Az Origo is beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyin a napokban az orosz Biztonsági Tanács ülésén vetette fel az ország nukleáris doktrínájának módosításának lehetőségét. Szerinte ugyanis az idők változnak, Oroszország pedig korábban nem látott fenyegetésekkel néz szemben. Így merült fel az is, hogy már akár a dróntámadások esetében is atomfegyverhez nyúlhatna Moszkva.