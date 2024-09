Putyin legújabb pusztító fegyvereitől retteghet a Nyugat

Megtalálhatták a Vlagyimir Putyin orosz elnök által legyőzhetetlennek nevezett Burevesztnyik nukleáris meghajtású és nukleáris fegyverzettel ellátott cirkálórakéta valószínű telepítési helyét, mégpedig az oroszországi Volodga közelében – állítja két amerikai kutató. A két amerikai kutató a Planet Labs kereskedelmi műholdas cég július 26-án készített felvételei alapján egy nukleárisrobbanófej-tároló létesítmény mellett húzódó építkezést azonosított, erről feltételezik, hogy az új rakéta telepítési helye lehet – írja a Reuters hírügynökség. A létesítmény Moszkvától 475 kilométerre északra található.

Sokan rettegnek Putyin csodafegyverétől

Putyin 2018-ban beszélt erről először

A NATO-zsargonban Skyfallnak nevezett szuperfegyverről Putyin 2018-ban beszélt először. Az államfő szerint az új fejlesztés egy „nukleáris robbanófejet hordozó, alacsonyan repülő cirkálórakéta, gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal” és „kiszámíthatatlan repülési pályával” – idézi Putyin szavait a Medúza orosz hírportál. Burevesztnyik, vagy éppen Skyfall – előbbi az orosz, utóbbi a NATO által adott elnevezése annak az orosz rakétának, amit „repülő Csernobilként” is emlegetnek, nem is ok nélkül. Ez ugyanis egy nukleáris meghajtású, nagy – szinte korlátlan – hatótávolságú rakéta, melyet még 2018-ban jelentett be Vlagyimir Putyin orosz elnök. 2021-ben az amerikai hatóságok már egyedülálló, interkontinentális hatótávolságú fegyverként jellemezték a rakétát, mely állítólag nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas.

Hatalmas pusztítóerő

Mindezek mellett az oroszok egyik jelentős fegyvere a Grom–E1 cirkálórakéta és társa, egy „szimpla” siklóbomba, melyek külön-külön is emlékezetes pusztítóerővel rendelkeznek.

Az oroszországi Harcászati Rakétafegyver-gyártó Üzem (KTRV) először a MAKSZ 2015 moszkvai légiszalon alatt mutatta be a közönségnek két új fejlesztését, a Grom–E1 irányított cirkáló rakétát és a Grom–E2 siklóbombát.

A fegyvereket úgy tervezték, hogy a rendszerben álló legmodernebb „hazai” repülők többsége képes legyen hordozni és indítani. Mindkét kivitel hátranyilazott szárnyakkal rendelkezik, irányításukról inerciális szerkezet (giroszkóp) és GPS gondoskodik. A Grom–E1 rakétahajtóműve helyére a Grom–E2 esetében további robbanóanyag kerül, így míg az előbbi háromszáz, addig az utóbbi négyszázötven kilogrammnyi pusztító anyagot képes hordozni a gyomrában. A szerkezetek össztömege hatszáz kilogramm körül jár. Ez az adat azért fontos, mert a súly és a sebesség – amely elérheti az óránkénti ezerhatszáz kilométert – okán a célpontban felszabaduló kinetikus energia akkor is tekintélyt parancsoló pusztításra képes, ha esetleg a hordozott gyilkos anyag bármi okból nem robban föl.

Utóbbira volt példa mostanság májusban, amikor egy többemeletes lakóházat kapott telibe egy Grom–E1 – s bár a detonáció elmaradt, de abban az épületben sem fog már többé élni senki.

A Grom–család pontos működési tartományát és egyéb szabatos adatait vélhetően csak a titkosszolgálatok ismerik. Nagyjából azonban annyi tudható, hogy az indítási magasságuk valahol kétszáz és tizenháromezer méter között jár. Persze az is áll, hogy egy siklóbombának az az üdvös, ha minél magasabbról eresztik útjára – így viszont kiszúrhatják a radarok és van idő leszedni.