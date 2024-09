Kiszivárgott Putyin legféltettebb titka

Kiszivárgott információk szerint Putyin a háború alatt egy titkos kereskedelmi útvonalat hozott létre Oroszország számára – számolt be a Financial Times. A lap szerint Oroszország India közvetítésével szerzi be az ellátásához szükséges termékeket.

A Financial Times birtokába jutott az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium több dokumentuma, amelyek szerint titkos orosz-indiai kereskedelmi útvonalakat alakítottak ki annak érdekében, hogy biztosítsák Oroszország folyamatos ellátását. A lap által szemlézett dokumentumok alapján Oroszország 2020 októberében tervet dolgozott ki arra, hogy mintegy egymilliárd dollár értékben vásároljon létfontosságú elektronikai termékeket olyan csatornákon keresztül, amelyek nyugati megfigyelés elől rejtve maradnak. Putyin és Narendra Modi, India miniszterelnöke

Fotó: Money Sharma / AFP Ezeket a beszerzéseket az India által nagy mennyiségben vásárolt orosz olajból származó bevételekből finanszírozzák, miközben India az oroszok számára új, alternatív piacként lép elő a barátságtalan országok piacai helyett - írja a Mandiner. Oroszország és India olyan technológiákkal kereskedik, amelyek civil és katonai célokra egyaránt használhatók, és jelenleg nyugati szankciók alatt állnak. Moszkva emellett további orosz-indiai elektronikai fejlesztéseket és befektetéseket is finanszírozni kíván. India az utóbbi években az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordot döntött a 2023-24-es pénzügyi évben, elérve a 66 milliárd dollárt, ami ötszöröse a háború előtti utolsó békeév adatainak. A Financial Times emlékeztet rá, hogy az orosz-indiai közeledés éppen akkor történik, amikor Narendra Modi indiai miniszterelnök több együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, a mesterséges intelligencia fejlesztésétől a repülőgép-hajtóművek gyártásáig terjedő területeken. Narendra Modi indiai miniszterelnök

Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak/NurPhoto Augusztus végén arról is beszámoltunk, hogy az ukrajnai rendezés lehetőségéről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök. Az indiai miniszterelnök már júliusban bejelentette, hogy készen áll minden tőle telhetőt megtenni az ukrajnai háború minél gyorsabb befejezése és az ország stabilitásának helyreállítása érdekében. Narendra Modi, India miniszterelnöke 2022-ben felhívta telefonon Orbán Viktor kormányfőt is, és köszönetet mondott Magyarországnak azért, hogy befogadta és hazajuttatta az ukrajnai háború miatt veszélybe került és hozzánk menekült indiai állampolgárokat. Élő közvetítésünket az orosz-ukrán háborúról itt olvashatja.

