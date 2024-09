Oroszország továbbra is következetesen végrehajt minden feladatot a különleges katonai művelet részeként, hogy Oroszország és állampolgárainak biztonságát biztosítsa – közölte a Kreml.

A mostani ukrajnai tragédia fő oka az Egyesült Államok vezette kollektív Nyugat szándékos oroszellenes politikája

– mondta Vlagyimir Putyin az interjúban.

Az orosz államfő az interjúban kiemelte, hogy az ukrajnai helyzetet számos belső és külső tényező jelentős mértékben befolyásolta. Negatív hatással voltak a szovjet vezetők nemzeti és területi kérdésekben hozott döntéseinek következményei is.

Ukrajna létrejötte közvetlenül az 1917-es forradalom után indult meg, amikor ezen a területen ingatag és rövid életű kvázi-állami képződmények alakultak ki, egyértelmű határok nélkül.

Ezt követően a Szovjetunión belüli köztársaságok határait önkényes módon, úgynevezett „proletár szükségletek” alapján húzták meg, így az iparilag fejlett, főként oroszok lakta Donbászt Ukrajnához csatolták.

Továbbá, a második világháború előestéjén és utána Sztálin – a Szovjetunió részeként – Ukrajnához csatolt néhány olyan területet, amelyek korábban Lengyelországhoz, Romániához vagy Magyarországhoz tartoztak. 1954-ben pedig Hruscsov Ukrajnának adományozta a Krímet, amely korábban az Orosz Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság része volt.

Meg kell érteni, hogy a szovjet vezetők koruk geopolitikai valóságában jártak el, anélkül, hogy azt feltételezték volna, hogy a Szovjetunió megszűnik létezni és felbomlik a mesterségesen meghúzott belső közigazgatási határok mentén. Ezért annak, ami most történik, minden bizonnyal megvannak a maga történelmi előzményei

– mondta Putyin.

Évtizedek óta törekedtek Ukrajna teljes ellenőrzésére

Nemzeti és oroszellenes csoportokat támogattak anyagilag, és szisztematikusan hirdették azt a nézetet, hogy Oroszország állítólagosan Ukrajna állandó ellensége, és a legnagyobb fenyegetés az ország létezésére. Így Ukrajna lényegében a Nyugat geopolitikai céljainak eszközévé vált.

2014-ben az Egyesült Államok fegyveres hatalomátvételt hajtott végre Ukrajnában. Ennek az eseménynek az ideológiai vezetői és főszereplői radikális neonáci szervezetek voltak, amelyek ezt követően Ukrajna állami berendezkedésének meghatározó erejévé váltak

– folytatta az orosz elnök.

A kijevi vezetés évekig népirtásnak, bombázásnak és blokádnak tette ki a civil lakosság millióit.

Ukrajnában hivatalos politikai állásfoglalássá vált az oroszellenesség. Egyre szigorúbb korlátozásokat vezettek be az orosz nyelv használatára, üldözték a kanonikus ortodox kereszténységet, és most már be is tiltották azt.

Ma a Nyugat Ukrajnával szembeni romboló stratégiájának logikus eredményének vagyunk tanúi. Sőt, a nyugati elitek továbbra is nagyszabású politikai, pénzügyi és katonai támogatást nyújtanak a jelenlegi rezsimnek, az Oroszország elleni harc fegyverének tekintve. Mindezt látjuk, és továbbra is következetesen végrehajtunk minden feladatot egy különleges katonai művelet részeként, hogy biztosítsuk Oroszország és állampolgáraink biztonságát

– hívta fel a figyelmet az orosz elnök.